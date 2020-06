Le Parc Astérix rouvre ses portes le 15 juin

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Après plus de deux mois de fermeture, le célèbre Parc Gaulois a eu le feu vert pour rouvrir ses portes en réunissant toutes les conditions sanitaires.

Dès le 15 juin prochain, le Parc Astérix accueillera de nouveau ses visiteurs dans son parc d’attraction. Celui-ci sera toutefois limité à 5000 entrées sur la première journée comme nous le précise le Parc Gaulois.

Pour que les visiteurs puissent profiter du parc en toute sécurité, le Parc Astérix a repensé toute son organisation et mise en place toutes les mesures sanitaires afin que la distanciation sociale soit respectée.

« Le Port du masque sera obligatoire dans les attractions et spectacles mais ne le sera pas en extérieur dans le parc » comme nous le précise le Parc Astérix. Le masque qui sera également porté par l’ensemble du personnel en contact direct avec les visiteurs.

38 attractions ouvertes

Plusieurs zones de désinfection seront disponibles sur le parc avec la mise à disposition de distributeurs et de gel hydroalcoolique. Des marquages au sol seront également placés dans l’ensemble des files d’attente avec une marge de 2,50 m. « Ce marquage a pour but de respecter la distanciation entre les personnes qui seront ensembles et les autres visiteurs du parc » nous précise la direction du Parc.

Les visiteurs pourront accéder à 38 des attractions du parc dont 21 d’entre elles qui sont familiales, 7 à sensations et 10 attractions pour les petits gaulois. Les aires de jeux resteront quant à elles fermées.

Côté spectacles à ciel ouvert, les clients pourront accéder à « Révérence » au théâtre de Poséidon et « Du Rififi dans la Basse-cour » au théâtre du Barde qui sont maintenus. En revanche, les spectacles intérieur comme « Gaulois – Romains : Le match » et « Chronos, magie et illusions » resteront fermés tout comme la traditionnelle parade du Défilé Gaulois ainsi que les animations de rues. « Par mesure de sécurité, nous ne pouvons pas créer de regroupement de visiteurs afin de respecter les conditions sanitaires mises en place par le gouvernement. » nous précise-t-on.

Seul les visiteurs disposant d’un billet daté pourront se rendre sur le Parc dans un premier temps. Sur son site, le Parc Astérix, précise les modalités.

Les restaurants table seront fermés. Plusieurs services de restauration à emporter seront quant à eux disponibles sur l’ensemble du parc. « Nos visiteurs pourront ainsi profiter des nombreuses aires de pique-nique présentes sur le site. » ajoute la direction du Parc qui ajoute « Nos personnages seront également présents sur le parc, avec une distanciation imposée entre ces derniers et nos visiteurs pour les photos. »

Rendez-vous est pris le 15 juin 2020 pour la réouverture du Parc Astérix.

