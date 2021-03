Posted by Emilie Autin on. Updated:

Magali Blandin n’a pas donné signe de vie depuis le 10 février dernier. Ce jeudi, le procureur a annoncé des rebondissements dans l’enquête. Depuis ce dimanche, cinq personnes ont été placées en garde à vue, dont le mari de Magali Blandin. Une des personnes interpellées a été placée en détention provisoire pour meurtre en bande organisée.

Magali Blandin est une mère de quatre enfants. Elle habite la commune de Montfort-sur-Meu, près de Rennes. Cette maman avait été vue pour la dernière fois le mardi 9 février 2021, elle reste depuis introuvable. Récemment séparée de son conjoint, elle était venue habiter à Montfort-sur-Meu depuis septembre 2020. Malgré les nombreuses recherches menées par la police et la mobilisation des habitants, elle n’a pas encore été retrouvée. Les investigations se poursuivent mais elles ont donné suite à de nouvelles pistes.

Ce dimanche 14 mars, l’enquête a connu un nouveau rebondissement. Quatre hommes et une femme ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont suspectés de tentative d’extorsion en bande organisée. Le mari de la disparue avait avoué en février dernier, avoir été victime d’une tentative d’extorsion de 15.000 euros. Il « se sentait menacé ». Ces personnes pourraient donc avoir un lien avec cette tentative d’extorsion, mais aussi la disparition de Magali Blandin.

De son côté, France 3 a obtenu des renseignements sur l’issue de ces gardes à vue. Un des hommes interpellés est né en 1990 en Géorgie. Il a été mis en examen pour tentative d’extorsion et meurtre en bande organisée. Ce dernier a été placé en détention provisoire. Sa compagne a quant à elle été mise en examen pour tentative d’extorsion en bande organisée et placée sous contrôle judiciaire. Un autre homme né en 1975, en Géorgie et sorti de prison en début d’année, a été mis en examen pour tentative d’extorsion en bande organisée. Lui aussi a été placé en détention provisoire.

Le mari de la victime placé en garde à vue

Ce jeudi après-midi, nouveau rebondissement dans l’enquête : le mari de Magali Blandin a été mis en garde à vue. Un des voisins du mari de Magali Blandin a lui aussi été appréhendé. Il est toujours en garde à vue tout comme le mari de la disparue. Selon le procureur de la République de Rennes, « les investigations ont permis de mettre à jour un projet criminel visant Magali Blandin élaboré à l’automne 2020. Il convient désormais de préciser les termes de ce projet criminel et le rôle de l’ensemble des protagonistes ayant pu y concourir », a-t-il précisé dans un communiqué. Pour la police, les termes du projet criminel et le rôle de tous les protagonistes sont encore à déterminer.

L’enquête de police semble donc avoir beaucoup avancée sur ce dossier. Selon les informations de Ouest France, le conjoint de Magali Blandin nie les faits qui lui sont reprochés. Une source proche de l’enquête a expliqué qu’il ne contesterait pas l’existence d’un plan criminel, à l’automne, mais qu’il aurait finalement annulé.

Par Émilie Autin