La chanteuse québécoise a annoncé la nouvelle à ses fans sur son compte Instagram.

Céline Dion de retour non pas sur scène mais plutôt sur le grand écran. C’est en tout cas ce qu’a annoncé ce mercredi la chanteuse québécoise sur son compte Instagram.

Dans un message qu’elle a accompagné par deux clichés, la chanteuse explique qu’elle jouera prochainement dans le long métrage Love Again aux côtés de l’actrice Priyanka Chopra Jonas et de l’acteur Sam Heughan.

Le film qui s’intitulera « Love Again » sortira en salle le 12 mai 2023, précise la publication de la chanteuse relayée par son staff. On ignore toutefois le rôle que pourra tenir la femme de 54 ans qui est connue mondialement pour son titre « My Heart Will Go On » issue de la bande originale du film Titanic de James Cameron.

Contrainte de reporter sa tournée « Courage World Tour » en avril dernier à la suite de problèmes de santé, la chanteuse canadienne semble reprendre le chemin des studios puisqu’elle va enregistrer la musique originale de cette nouvelle comédie romantique comme elle le fait savoir dans son post.

Jérémy Renard