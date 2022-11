La rentrée 2022 a été fournie en termes de séries. Du spin-off de Game of Thrones en passant par celui du Seigneur des Anneaux ou encore The Crown, les programmes n’ont pas manqué pour ravir les téléspectateurs. Si vous avez raté les séries événements de ces dernières semaines, nous faisons justement le point sur les cinq qui ont le plus marqué la rentrée.

House of the Dragon : la première saison

House of the Dragon figure parmi les séries les plus attendues de l’année. Il s’agit du préquel de Game of Thrones qui relate les origines de la famille Targaryen. La dynastie entière suscite les intérêts, comme en témoigne leur arbre généalogique. En effet, les personnages principaux de cette nouvelle série sont les ancêtres de la famille Targaryen de Game of Thrones, 200 ans en arrière. Dans House of the Dragon, l’histoire se déroule en plein règne du roi Viserys I sur tout Westeros. L’enjeu principal demeure le même : l’accès au Trône de Fer. On retrouve les personnages principaux, à savoir :

Viserys joué par Paddy Considine ;

sa fille aînée la princesse Rhaenyra Targaryen incarnée par Emma D’Arcy ;

son fils le prince Daemon Targaryen interprété par Matt Smith ;

ou encore Alicent Hightower, épouse de Viserys, par Olivia Cooke.

Les épisodes de la première saison sont diffusés depuis le 22 août dernier tous les lundis sur HBO Max, mais ils sont également disponibles un jour plus tard sur la chaîne OCS. Devant son suucès, HBO a déjà annoncé le renouvellement de la série pour une deuxième saison.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Cette série a également été très attendue pour 2022. Elle est annoncée depuis l’année 2017, mais a été retardée. C’est au cours de la rentrée qu’elle fait enfin son apparition sur nos écrans via Amazon Prime Video depuis le 2 septembre. Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir possède la particularité d’être la série la plus chère en termes de production.

En effet, le budget alloué est d’environ un milliard de dollars. Par ailleurs, Amazon aurait payé 250 millions de dollars pour obtenir les droits de cette fameuse saga signée J.R.R. Tolkien. En guise de rappel, l’histoire se déroule bien longtemps avant Le Seigneur des Anneaux au cours du Second Âge de la Terre du Milieu.

The Crown : la cinquième saison

The Crown a toujours été une série appréciée des téléspectateurs sur Netflix. Elle en est aujourd’hui à sa cinquième saison. Celle-ci, prévue pour novembre, est notamment plus attendue que les autres depuis la disparition de la reine Elizabeth II.

Pour cette nouvelle saison, la distribution a encore été renouvelée. La souveraine est incarnée par Imelda Staunton, Charles est joué à nouveau par Dominic West, et Diana est interprétée par Elizabeth Debicki.

Ce chapitre se déroulera dans les années 90, période délicate dans l’histoire de la monarchie britannique : incendie au château de Windsor, divorce de Charles et Diana, séparation du prince Andrew avec Sarah Ferguson, ainsi que l’accident mortel de Lady Di.

L’Impératrice

Une nouvelle série débarque aussi sur Netflix depuis le 29 septembre. Il s’agit de L’Impératrice, une série consacrée à ne autre figure royale : Sissi. Il s’agit d’une saga de seulement six épisodes dont l’histoire relate la rencontre entre Élisabeth et François-Joseph, mais aussi son entrée dans la cour des Habsbourg.

Mercredi

La série dérivée de la famille Addams est centrée sur un personnage en particulier : Mercredi. Signée Tim Burton, l’histoire raconte l’enquête qu’elle mène après une série de meurtres alors qu’elle est étudiante à Nevermore Academy. La jeune Mercredi est incarnée par Jenna Ortega, mais on retrouve aussi de grands noms, à savoir Catherine Zeta-Jones, Christina Ricci, Luis Guzman ou encore Gwendoline Christie.

Cette liste des meilleures séries de la rentrée 2022 n’est évidemment pas exhaustive. D’autres s’annoncent également intéressantes, notamment The Serpent Queen, Le Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro, mais aussi la cinquième saison de The Handmaid’s Tale.

