Le député Liberté, indépendants, Outre-Mer et territoires (LIOT) Olivier Serva, a insulté l’un de ses collègues ce jeudi soir alors qu’il était en train de prendre la parole.

Dérapage ce jeudi soir à l’Assemblée. Le député Olivier Serva a insulté l’un de ses collègues de la majorité alors qu’il était en train de prendre la parole pour un rappel au règlement.

« Je vous regarde chers collègues vous avez le sourire aux lèvres, vous êtes satisfaits et réjouis. Vous êtes contents d’avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu’au bout. » a déclaré dans un premier temps ce dernier avant de lancer « Tu vas la fermer ! ».

La séance suspendue pour cinq minutes

Suite à cet incident, la séance a été immédiatement interrompue pendant une durée de cinq minutes par sa présidente, Naïma Moutchou (député Horizons du Val-d’Oise). « Non, ce n’est pas possible. Monsieur Serva, c’est une invective. Chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes. »

