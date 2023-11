Pour les fêtes de noël, découvrez « Winter in Paris », le nouvel album de Sarah Brightman

Sarah Brightman fête Noël avec Winter In Paris, un nouvel album conçu pour ses fans français par Frank Peterson, Sarah Brightman et Jérôme Favier.

Cet album a été enregistré entre le Royaume-Uni (Londres), la France (Paris, Le Havre, Ile de Noirmoutier, Saint Igny de Roche), le Québec (Montréal) et l’Allemagne (Hambourg). Après 180 disques d’or et de platines dans plus de 40 pays, la soprano britannique poursuit sa carrière avec cet album de Noël constitué d’inédits comme un Ave Maria en duo avec Vincent Niclo.

Une collaboration aux côtés de Jean-Jacques Goldman

L’album Winter In Paris contient le plus beau des cadeaux de Noël : Le Bonheur est Multicolore, une chanson signée Jean-Jacques Goldman interprétée par deux enfants, frère et soeur de 7 et 10 ans et accompagnés par l’immense soprano Sarah Brightman (38 millions d’albums vendus à travers le monde).

On y retrouve entre autre un nouvel Ave Maria en duo avec Vincent Niclo, de nouvelles versions des chansons I Believe I Father Christmas, Amazing Grace, Colder Than Winter, Arrival, Happy Xmas (War Is Over), Silent Night, La Luna et Pie Jesu enregistrées à l’Iconique Christ Church Spitalfields de Londres.

Et ce n’est pas tout. Sarah Brightman nous offre une reprise du hit Voyage, Voyage avec Gregorian, un groupe de chants grégoriens actuellement en tournée mondiale, et le titre Done, une chanson enregistrée par Sarah Brightman pour l’Unesco dont elle est ambassadrice pour la Paix.

L’album Winter In Paris contient aussi le plus beau des cadeaux de Noël avec le titre Le Bonheur est Multicolore, un titre écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, que Sarah Brightman interprète avec deux enfants de 7 et 10 ans. Ce titre est une chanson créée en 2013 par les élèves de l’école Prado-Plage à Marseille en collaboration avec Jean-Jacques Goldman, afin de participer aux neuvièmes rencontres vocales au Théâtre Silvain.

A la production de cette merveilleuse chanson, on retrouve le réalisateur Mathieu Brisset et le talentueux Marvin Marchand. Pour la petite histoire, la guitare acoustique sur cette chanson est jouée par Stéphane De Sousa dont l’autre métier est enseignant, tout un symbole à l’heure où ce métier est plus essentiel que jamais.