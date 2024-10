Flashé à 178 km/h à bord de sa Porsche alors qu’il est bénéficiaire du RSA

Un homme a été flashé il y a quelques jours à 178 km/h au lieu des 110 km/h à bord d’une luxueuse voiture alors qu’il ne touche qu’il ne touche que le RSA.

C’est une histoire pour le moins insolite qui est survenue il y a quelques jours à proximité de La Baule, en Loire-Atlantique.

Un automobiliste a été flashé à 178 km/h au lieu des 110 km/h sur la Route Bleue à hauteur de La Baule, relate AutoPlus. Contrôlé, le conducteur âgé de 29 ans était positif au cannabis et à la cocaïne alors qu’il se trouvait dans une Porsche avec sa compagne et d’autres passagers. Le conducteur n’avait également plus de permis de conduire.

Contrôlé dans un véhicule à 100.000 €

Après avoir contrôlé son identité, les forces de l’ordre ont constaté que le jeune conducteur, bénéficiaire du RSA, se trouvait pourtant dans une luxueuse voiture de course estimée à environ 100.000 €.

Lors de son passage au Tribunal de Saint-Nazaire, le prévenu s’est justifié, en expliquant que la Porsche avait été achetée par sa mère il y a près de deux ans et que cette dernière en assurait l’entretien.

L’individu s’est vu recevoir une amende de 300 €, une peine de dix mois de prison avec sursis, ainsi que des travaux d’intérêt général. Sa voiture a quant à elle était saisie et son permis de conduire annulé.