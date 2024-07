Joe Biden annonce retirer sa candidature à l’élection présidentielle américaine et annonce soutenir Kamala Harris

Très affaibli depuis plusieurs mois, le Président américain, Joe Biden, a annoncé ce dimanche 21 juillet qu’il se retirait de la course à la présidentielle américaine de de 2024.

C’est désormais officiel, Joe Biden vient d’annoncer qu’il retirait sa candidature à l’élection présidentielle américaine. Agé de 81 ans, ce dernier qui a récemment multiplié les lapsus, préfère jeter l’éponge et laisser sa place à une personne plus solide.

Ce dimanche 21 juillet, Joe Biden a donc retiré sa candidature à l’élection présidentielle américaine qui doit avoir lieu le 5 novembre prochain. Le 46e président des Etats-Unis a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son compte officiel X :

« Je crois qu’il est dans l’intérêt de mon parti et dans mon intérêt de me retirer et de me concentrer uniquement sur l’exercice de mes fonctions de président jusqu’à la fin de mon mandat. » a-t-il déclaré avant d’ajouter : « Je prendrais la parole cette semaine pour donner plus de détails sur ma décision. »

Joe Biden appel à soutenir Kamala Harris

Le Président américain, Joe Biden, a déclaré soutenir la candidature de sa Vice-Présidente, Kamala Harris qui est désormais dans la course à la Présidentielle.

Donald Trump n’a pas tardé à réagir suite à la décision du candidat démocrate. Le candidat Républicains, a lancé une violente charge à son ancien rival sur le réseau social Truth Social :

« Joe Biden le corrompu n’était pas apte à se présenter à la présidence, et il n’est certainement pas apte à servir, et ne l’a jamais été ! Il n’a atteint la position de président que par des mensonges, des Fake News, et en ne quittant pas son sous-sol. »