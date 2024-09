Essonne. Décès d’un bébé de 11 mois à Massy : sa nourrice et son mari placés en garde à vue

L’enfant est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Sa nourrice et son compagnon ont quant à eux été interpellés puis placés en garde à vue.

Un bébé âgé de 11 mois est décédé après avoir été transporté en urgence à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-on appris de sources policières, confirmant une information d’Actu17.

L’enfant ne respirait plus chez sa nourrice

Le nourrisson qui était gardé par sa nourrice à son domicile situé dans le quartier Opéra de Massy dans l’Essonne, avait été pris en charge par les secours, ce mardi en fin d’après-midi, car ce dernier ne respirait plus.

Selon nos informations, les sapeurs-pompiers arrivés rapidement sur place, étaient parvenus à réanimer deux fois l’enfant qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, avant de le transporter vers l’hôpital du Kremlin-Bicêtre où il est malheureusement décédé quelques heures plus tard.

La nourrice et son compagnon placés en garde à vue

Suite aux faits, la nourrice et son compagnon de 38 ans ont été placés en garde à vue. Selon les dires de l’assistante maternelle, « l’enfant se serait mis à pleurer énormément. » La nourrice l’aurait alors mis sur le ventre sur les instructions qui avaient été données par les parents afin de le calmer. Mais quelques instants plus tard, la femme âgée de 39 ans, a constaté que le bébé ne respirait plus. Elle a alors aussitôt contacté les secours, nous précisent cette même source.

Nos confrères précisent que le bébé souffrait d’une malformation au thorax.

Une enquête a été ouverte et confiée à la Division de la Criminalité Territoriale de l’Essonne. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l’enfant aurait-il subi des maltraitances ou des mauvais traitements qui pourraient avoir un lien avec son décès.