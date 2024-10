Gabriel Attal, à la rencontre des joueurs et des acteurs du jeu vidéo à la Paris Games Week

L’ancien Premier Ministre, Gabriel Attal, s’est rendu ce vendredi à la Paris Games Week pour venir à la rencontre des fans de jeu vidéo mais aussi des acteurs d’un marché vidéo ludique en déclin.

Il n’est pas passé inaperçu dans les allées du salon. Ce vendredi 25 octobre, en début d’après midi, Gabriel Attal, s’est rendu à la Paris Games Week (Le plus grand salon du jeu vidéo français), à la rencontre des joueurs, des passionnés et des différents acteurs du monde du jeu vidéo.

Durant près d’une heure, l’ancien Premier Ministre a pu échanger avec les organisateurs du salon mais aussi les créateurs des jeux vidéos de demain. Gabriel Attal s’est notamment entretenu avec des éditeurs de jeux vidéos Made In France qui occupent une place importante dans le secteur des jeux vidéos.

Le député de « Renaissance » a également pu échanger avec des salariés de l’entreprise française Ubisoft qui prépare l’arrivée prochaine d’un titre à grand succès de la franchise Assassin’s Creed, à savoir « Assassin’s Creed Shadows ». Ce dernier s’est aussi essayé sur une partie du nouveau titre de Bandai Namco, à savoir « Dragon Ball: Sparking! Zero ».

Après plus d’une heure de visite, Gabriel Attal s’est offert un dernier bain de foule auprès des visiteurs qui arpentaient les allées du salon.

Le marché du jeu vidéo en déclin ?

Le marché des jeux vidéo, autrefois symbole de croissance explosive, semble aujourd’hui marquer le pas. Ce secteur, qui pesait plus de 180 milliards de dollars en 2021, est confronté à de nouveaux défis économiques et culturels, soulevant la question : le jeu vidéo est-il un marché en déclin, ou subit-il simplement une phase de transition profonde ?

Plusieurs facteurs expliquent la baisse de croissance du marché des jeux vidéo, dont certains sont liés aux changements technologiques et sociaux, tandis que d’autres sont purement économiques.

a. Saturation du Marché

Avec plus de trois milliards de joueurs dans le monde, la croissance exponentielle du secteur a conduit à une saturation relative des marchés développés. En Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l’Asie, presque chaque foyer possède un ou plusieurs appareils permettant de jouer. Les joueurs occasionnels sont nombreux, mais la capacité à attirer de nouveaux adeptes se réduit.

b. Hausse des Coûts de Développement

Les attentes des consommateurs en matière de graphismes, de narration et de jouabilité poussent les studios à investir massivement dans le développement de jeux. Des titres comme Cyberpunk 2077 ou Red Dead Redemption 2 coûtent plusieurs centaines de millions de dollars à produire, et les coûts ne cessent de grimper. Cette escalade complique la rentabilité, car les éditeurs doivent vendre davantage d’unités pour atteindre leurs objectifs financiers.

c. La Concurrence du Divertissement en Ligne

L’industrie du jeu vidéo n’est plus seule dans l’arène numérique. Les plateformes de streaming comme Netflix, YouTube, et plus récemment TikTok, accaparent une part importante du temps et du budget des consommateurs, principalement chez les jeunes générations. Ce déplacement d’attention et d’investissement réduit les opportunités de croissance pour les jeux vidéo.