Les images surréalistes de neufs migrants qui parviennent à s’évader du centre de rétention de Nice

Ce sont des images à peine croyables qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux et qui montrent neufs personnes en situation irrégulière qui parviennent à s’évader du centre de rétention basé à Nice.

Ce week-end, neufs migrants qui se trouvaient dans le centre de rétention de Nice sont parvenus à s’évader de l’établissement placé sous surveillance. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut-y voir les individus âgés de 23 à 31 ans, de nationalité tunisienne, algérienne et libyenne, parvenir à s’évader du centre de rétention.

La scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux

Ce qui est encore plus frappant, c’est de constater que ces personnes qui se trouvent en situation irrégulières, possèdent des téléphones alors que cela est formellement interdit dans l’établissement. Ces derniers seraient parvenus à quitter le centre de rétention après avoir réussi à nouer des draps puis de descendre en rappel pour prendre la fuite comme en témoignent les images.

Suite aux faits, le parquet de Nice a indiqué avoir ouvert une enquête. Dans un communiqué du parquet, on apprend que « une fois dans les combles, les individus rejoignaient les toits et parvenaient à l’aide de draps à atteindre le filet anti-projection puis la voie publique. » Celui-ci qui précise que « 5 sont des sortants de détention après avoir purgé une ou plusieurs peines pour des faits délictuels de droit commun et 3 sont des sortants de mesure de garde à vue également pour des faits délictuels de droit commun. »