Le cyclone Chido qui est passé sur l’île de Mayotte a fait au moins 14 morts selon un tout dernier bilan provisoire. Un bilan qui va malheureusement augmenter d’ici les prochaines heures comme l’annoncent les autorités locales.

Au moins 14 personnes sont mortes à la suite du passage du cyclone Chido sur l’île de Mayotte située dans l’archipel de l’océan indien. Les dégâts causées par le cyclone sont catastrophiques. Des dégâts qui sont aussi importants au Mozambique et à Agaléga.

Suite au passage du cyclone et de ses vents violents pouvant aller jusqu’à 220 km/h, ce sont près de 320.000 habitants qui se retrouvent sans eau courante. Plus de 15.000 foyers sont quant à eux privés d’électricité. La majeure partie des routes sont impraticables et de nombreuses habitations ont été soufflées.

Les opérations de secours s’organisent

Face à la situation catastrophique sur l’île, les opérations de secours s’organisent pour venir en aide aux habitants sinistrés. Plusieurs milliers de policiers et gendarmes sont mobilisés pour secourir la population et éviter les pillages de masse dans plusieurs zones de l’île.

De son côté, le préfet redoute « plusieurs centaines » voir « des milliers de morts » dans l’archipel à la suite du passage dévastateur du cyclone qui n’a laissé aucune chance aux habitants. Le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila a fait savoir auprès de l’AFP que 9 personnes blessées avaient été prises en charge à l’hôpital de Mayotte (CHM) en urgence absolue et 246 personnes en urgence relative.

Un bilan de victimes qui qui risque malheureusement de s’alourdir dans les prochaines heures