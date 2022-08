Le feu s’est déclaré dans la nuit du 13 au 14, dans une crèche de cette commune du Val-de-Marne, nécessitant d’importants moyens pour le maîtriser. Aucune victime n’est à déplorer mais les dégâts sont importants.

Les pompiers de Paris ont été appelés cette nuit à intervenir aux environs de 04h30 pour un feu qui s’est déclaré dans la crèche Gaston-Variot de Chevilly-Larue (94). Le flammes atteignant plusieurs mètres de hauteur, ont rapidement gagné l’ensemble du bâtiment.

Plusieurs riverains ont été évacués

D’importants moyens ont été mobilisés dont plusieurs lances à eau pour circonscrire l’incendie rapportent les pompiers. Selon France Bleu, près de 1000 m2 ont été détruits. Un important périmètre a été mis en place et plusieurs riverains ont dû être évacué par mesure de sécurité. L’incendie a pu être maîtrisé vers 10h30, indique de son côté la Municipalité. Fort heureusement, le sinistre n’a fait aucune victime mais les dégâts sont importants.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de cet incendie qui reste pour le moment inconnue.



Dans un communiqué, la ville de Chevilly-Larue informe les parents sur la continuité du service et de l’accueil des enfants : « La Municipalité, le service municipal de la petite enfance et l’équipe de la crèche se mobilisent activement pour trouver des solutions d’accueil alternatives pour l’ensemble des enfants concernés » précisant que « Les possibilités sont à l’étude et les parents seront prochainement informés des modalités d’accueil des enfants pour les mois à venir. »

🚨#Intervention – Tôt ce matin, vers 04h30, les sapeurs-pompiers de Paris sont appelés pour un feu de crèche à Chevilly-Larue (94). Face à l’ampleur du sinistre, de nombreux moyens seront nécessaires.

Aucune victime à déplorer.



Plus d'infos 👇 pic.twitter.com/XFjT1ETEpw — @PompiersParis (@PompiersParis) August 14, 2022

Par Jérémy Renard