Mort brutale de Liam Payne, ancien chanteur du groupe One Direction

Le chanteur Liam Payne, ancien membre phare du groupe One Direction dans les années 2000, est mort ce mercredi 16 octobre après avoir chuté du balcon de sa chambre d’hôtel de Buenos Aires.

La piste d’un suicide pourrait être privilégiée car le chanteur pourrait « avoir été sous l’influence de drogues ou de l’alcool ».

Selon un communiqué de la police Buenos Aires, les autorités expliquent avoir été informées d’un appel du 911 signalant un homme agressif au CasaSur Palermo Hotel qui pourait « avoir été sous l’influence de drogues ou de l’alcool »

Les secours arrivés sur place n’ont pu que constater la mort du musicien âgé de 31 ans sur la terrasse de l’hôtel. Le jeune homme a chuté du balcon de sa chambre qui est située au troisième étage. Selon le chef des urgences, Alberto Crecenti qui s’est exprimé sur la télévision locale, « Il n’y avait aucune possibilité de réanimation. »

De son côté, le quotidien argentin, La Nacion, a confirmé que des images devenues virales sur les réseaux sociaux, seraient celles issues de la chambre d’hôtel où se trouvait le musicien. Sur ces images, on peut-y voir la présence de plusieurs substances et objets et une télévision cassée après un coup de poing. On ignore donc ce qui a pu se passer dans cette chambre avant la chute mortelle du chanteur.

Sa carrière musicale a débuté lorsqu’il a participé à l’émission de télé-crochet The X Factor en 2010, où il a été formé avec quatre autres candidats pour former le groupe. One Direction a rapidement gagné en popularité, devenant l’un des groupes les plus vendus de l’histoire de la musique.

Les Débuts avec One Direction

One Direction a sorti plusieurs albums à succès, dont « Up All Night » (2011), « Take Me Home » (2012) et « Midnight Memories » (2013). Leurs chansons, comme « What Makes You Beautiful » et « Story of My Life », ont dominé les charts mondiaux et leur ont valu de nombreux prix, notamment des Brit Awards et des American Music Awards. La chimie entre les membres et leur musique accrocheuse ont conquis des millions de fans à travers le monde.

La Carrière Solo

Après la pause du groupe en 2016, Liam Payne a décidé de se lancer dans une carrière solo. Il a sorti son premier single, « Strip That Down », en 2017, qui a rencontré un grand succès, atteignant le sommet des charts dans plusieurs pays. Son style musical, mêlant pop et influences R&B, a montré une évolution par rapport à son travail avec One Direction.

Liam a continué à sortir d’autres morceaux, notamment « Bedroom Floor » et « For You », une collaboration avec Rita Ora pour la bande originale du film « Fifty Shades Freed ». Ses projets solo ont mis en avant ses capacités d’auteur-compositeur et son désir d’explorer des thèmes plus matures.

Collaborations et Projets Récents

En plus de sa carrière solo, Liam a collaboré avec divers artistes, comme Zedd et A Boogie wit da Hoodie, montrant sa versatilité musicale. En 2021, il a annoncé son intention de sortir de la nouvelle musique, tout en prenant le temps de se concentrer sur sa vie personnelle et son bien-être.

Liam Payne a su s’imposer dans l’industrie musicale non seulement grâce à sa voix distinctive, mais aussi par son engagement sur des questions sociales, notamment en matière de santé mentale et de droits des jeunes. Son parcours, de membre d’un groupe à artiste solo, a inspiré de nombreux jeunes artistes.