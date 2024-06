Polémique sur les réseaux sociaux après une photo prise dans un train montrant un chien sans muselière

C’est un tweet publié par une ancienne députée qui enflamme depuis plusieurs heures les réseaux sociaux…

Tout a commencé ce week-end par un tweet publié par l’ancienne députée, Anne-Yvonne Le Dain. Alors que cette dernière prenait le train, elle a partagé sur son compte Twitter, le cliché d’un golden retriever qui était tranquillement allongé dans l’allée centrale du train et qui n’était pas muselé.

« Nous autres Français qui râlons tout le temps mais acceptons tout. Ici très gros chien dans le train: pas de muselière, or c’est OBLIGATOIRE (pour ceux-là). Les contrôleurs juste avant, nada! Les passagers non plus » a-t-elle écrit sur sa publication.

Madame la députée @Ayledain, je viens d’avoir au téléphone le propriétaire de ce brave toutou (il a 8 ans et s’appelle Moogly). Ce monsieur, parfaitement identifiable sur votre photo, me dit que vous n’êtes pas venu lui parler et que vous avez pris la photo en douce, sans son… pic.twitter.com/nSLyF8UXKL — Hugo Clément (@hugoclement) February 25, 2024

Une polémique pour… rien !

Des propos qui n’ont pas manqué de faire rapidement réagir de nombreux internautes dont le journaliste Hugo Clément et défenseur des animaux qui n’a pas tardé à lui répondre :

« Madame la députée @Ayledain, je viens d’avoir au téléphone le propriétaire de ce brave toutou (il a 8 ans et s’appelle Moogly). Ce monsieur, parfaitement identifiable sur votre photo, me dit que vous n’êtes pas venu lui parler et que vous avez pris la photo en douce, sans son accord. » a écrit ce dernier qui a ajouté : « Il me précise aussi qu’il voyage toujours avec une muselière, et qu’il la met dès qu’un passager, ayant peur des chiens, se sent mal à l’aise. Édouard, le propriétaire de Moogly, espère que les contrôleurs (très sympas et compréhensifs) ne se feront pas taper sur les doigts à cause de votre dénonciation sur X. On l’espère aussi @SNCFVoyageurs ! »

Une colère de la députée que de nombreux internautes ne comprennent pas dans la mesure où ce chien ne gênait personne, d’autant plus que cette dernière ne s’est pas manifestée auprès du propriétaire pour lui rappeler les règles de bonne conduite.

Invitée sur Europe 1 à revenir sur les faits ce lundi 26 février 2024, la députée Anne-Yvonne Le Dain a été encore plus loin dans ses propos, dénonçant ainsi auprès de Pascal Praud, la mise en danger de la vie d’autrui. Ah oui quand même…

Elle est depuis vivement critiquée pour ses propos sur les réseaux sociaux !