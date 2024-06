L’animateur Jean-Luc Reichmann victime d’une tentative de home-jacking à son domicile

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’animateur célèbre de TF1, a été victime d’une tentative de home-jacking à son domicile. Cinq personnes ont été interpellées.

Le présentateur de TF1, Jean-Luc Reichmann, a été victime la nuit dernière d’une tentative de vol à son domicile situé à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, a indiqué l’animateur sur son compte Instagram, confirmant une information du Parisien.

Selon nos confrères, les individus ont tenté de pénétrer dans le domicile de l’animateur aux environs de 2h20 du matin après avoir escaladé la grille de la propriété de Jean-Luc Reichmann. Les malfaiteurs ont ensuite tenté de rentrer dans la maison du présentateur en forçant la porte et la fenêtre mais ont été très rapidement mis en fuite par le fils de l’animateur qui était éveillé au moment des faits.

Les home-jacking en forte hausse dans la capitale et chez les célébrités

La police alertée, est arrivée très rapidement sur les lieux avant de tomber nez à nez avec les individus qui étaient en train de prendre la fuite. Selon nos confrères, le véhicule des malfaiteurs aurait foncé en direction des policiers sans les toucher. Une course-poursuite s’est alors engagée dans les rues de la ville avant que les individus ne soient finalement stoppés puis interpellés à hauteur d’Epinay-sur-Seine alors qu’ils venaient d’abandonner leur véhicule. Les cinq hommes ont été aussitôt placés en garde à vue.

Jean-Luc Reichmann prend la parole sur Instagram

Suite aux faits, l’animateur à tenu à s’exprimer sur son compte Instagram.

« Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien car effectivement cette nuit, nous avons été victimes d’une tentative d’intrusion à notre domicile. Nous sommes vraiment choqués, mais nous allons tous bien. Je pense sincèrement que nous avons évité le pire. » a-t-il écrit avant d’ajouter :

« Grâce à notre fils et à un voisin bienveillant, grâce à toutes les caméras et à tous les systèmes de surveillance, les services de Police ont fait un travail extraordinaire et après une course poursuite, ont réussi à arrêter 5 individus. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteur en vue de commettre un crime et tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique. »

L’animateur de TF1 a également tenu à remercier les forces de l’ordre pour leur intervention rapide :

« Un très grand respect à tous les services de Sécurité et de Police, et surtout encore un immense merci à Vous pour l’efficacité dont vous avez fait preuve. » a conclut Jean-Luc Reichmann qui a accompagné son message de clichés montrant les policiers présents en nombre devant son domicile.

Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Neuilly-Sur-Seine, précise quotidien.

Depuis quelques mois, les cambriolages à domicile en pleine nuit (home-jacking), se multiplient à Paris et en Ile-de-France. Les célébrités sont particulièrement visées par ces nouvelles méthodes.