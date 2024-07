63% des Français s’opposent à la participation de la chanteuse Aya Nakamura aux JO de 2024 à Paris

La chanteuse Aya Nakamura qui est actuellement pressentie pour chanter du Edith Piaf aux Jeux Olympiques de Paris 2024, est loin de faire l’unanimité auprès des Français, comme en témoigne un récent sondage Odoxa Winamax RTL.

Y’a pas moyen Djadja(…) » Aya Nakamura qui pourrait être choisie par Emmanuel Macron pour assurer une interprétation d’Edith Piaf à la cérémonie d’ouverture des JO d’été de 2024 à Paris, ne fait pas l’unanimité auprès des Français selon un récent sondage Odoxa Winamax RTL.

Comme le rapporte La Dépêche, ce sondage réalisé les 6 et 7 mars dernier auprès d’un panel de 1001 personnes représentatives de la population française, âgée de 18 ans et plus, montre que 63% d’entre eux s’opposent à la venue de la chanteuse Aya Nakamura aux JO Olympiques de Paris 2024 pour y interpréter du Edith Piaf comme la laissé sous entendre Emmanuel Macron.

39% des sondés pensent même que c’est une très mauvaise idée.

Aya Nakamura, chanteuse française et populaire la plus écoutée dans le monde

Une opposition surprenante quand on sait que la chanteuse franco-malienne originaire de Bamako est actuellement l’artiste française la plus écoutée dans le monde sur les plateformes de streaming.

Parmi les personnes qui ont été sondées, 73% d’entre elles n’apprécient pas les musiques de la chanteuse et que cette dernière ne représente pas la musique française à 73%, ni la jeunesse à 60% comme le précisent nos confrères.

Les personnes ayant participées au sondage préfèrent voir d’autres artistes français lors de cette cérémonie : Ils sont ainsi :

26% pour voir Jean-Jacques Goldman, 25% pour Florent Pagny, 20% pour Vianney, 16% pour Soprano et 15% pour Louane, David Guetta, Grand Corps Malade, 14% pour Mylène Farmer, 13% pour Clara Luciani ou encore 12% pour Michel Sardou et les Daft Punk.

De son côté, la chanteuse n’a pas tardé à réagir suite à la polémique enfle depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Aya Nakamura a répondu à un tweet du média d’extrême droite, Livre Noir, dans lequel on pouvait-y voir plusieurs membres du groupe Les Natifs, se prendre en photo sous une banderole qui affichait : « Y’a pas moyen Aya. Ici c’est Paris, pas le marché de Bamako », un message faisant référence à l’une des musiques de la chanteuse ainsi qu’à ses origines.

L’artiste a rétorqué sur son compte X :

« Vous pouvez être raciste mais pas sourd.. C’est sa qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 en débats ect mais je vous dois quoi en vrai ? Kedal »