Une femme grièvement blessée après avoir fait son jogging dans l’enclos des loups au zoo de Thoiry

Ce dimanche 23 juin, la cliente d’un hébergement du parc animalier de Thoiry a été grièvement blessée par des loups après être partie faire son jogging dans une zone non autorisée par les piétons.

Une cliente du zoo de Thoiry qui séjournait dans l’un des hébergements du parc, a été attaquée par des loups ce dimanche 23 juin. Cette dernière était partie effectuer son jogging dans une zone interdite aux piétons du parc lorsqu’elle a été attaquée par les animaux sauvages.

Selon BFMTV, la victime, âgée de 37 ans, qui avait passé la nuit du 22 au 23 juin dans un lodge, l’un des hébergements du parc qui borde la réserve animalière, permettant de profiter pleinement des animaux, est allée effectuer un jogging ce dimanche matin dans une zone pourtant interdite aux piétons.

Attaquée par trois loups

Selon Christelle Bercheny, présidente-directrice générale de Wow Safari Thoiry, « la femme a pénétré dans la réserve américaine qui est d’habitude accessible qu’en voiture » comme elle l’explique auprès de nos confrères de BFMTV.

Elle a été attaquée à plusieurs endroits du corps par les loups et a été mordue au niveau du dos, des mollets et du cou. Les soigneurs du zoo sont intervenus rapidement pour prendre en charge la victime. Transportée dans un état grave à l’hôpital, elle se trouve aujourd’hui dans un état stable et ses jours ne sont plus en danger.

Suite aux faits, une enquête a été ouverte en interne pour déterminer avec précisions les circonstances de ce drame. De son côté, la direction du zoo précise que c’est la première fois qu’un tel incident se produit dans le parc animalier.

Une seconde enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de Mantes-la-Jolie. Une cellule psychologique a quant à elle été ouverte au sein du zoo pour les salariés qui ont assisté à l’incident.