Zoom sur JB Dunckel et son nouvel album Möbius Morphosis

Après l’album Paranormal Musicality, JB Dunckel, cofondateur du groupe AIR, revient le 19 juillet 2024 avec une nouvelle création plus ambitieuse que jamais, Möbius Morphosis, sur laquelle il est accompagné de la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin.

Möbius Morphosis est la musique du nouveau spectacle monumental créée par le chorégraphe Rachid Ouramdane pour l’Olympiade Culturelle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

JB Dunckel, à propos de sa composition pour Möbius Morphosis, grand spectacle alliant danse, acrobatie, musique et chant : « Cette musique est d’abord au service d’une chorégraphie dont l’audace, la grâce acrobatique et l’énergie m’ont tout de suite séduit. La Maitrise de Radio France en a amplifié la portée jusqu’au ciel de mes espérances. J’ai réuni dès le départ de mon travail de composition, percussions, voix pures et électronique puissante en une formule très personnelle…«

Möbius Morphosis rassemble sur scène plus de 100 artistes issus du collectif d’acrobates, du Ballet de l’Opéra national de Lyon et de la Maîtrise de Radio France pour donner corps aux murmurations, ces vols spectaculaires d’oiseaux.

A l’occasion de l’Olympiade culturelle de Paris 2024, le chorégraphe (et directeur de Chaillot – Théâtre national de la Danse) Rachid Ouramdane et les acrobates de la Compagnie XY revisitent leur création commune de 2019 « Möbius» en version élargie, réunissant plus de cent artistes sur scène (voltigeurs, danseurs, choristes…) pour donner corps aux murmurations, ces vols spectaculaires d’oiseaux.

Découvrez un nouveau spectacle monumental intitulé Möbius Morphosis sur une musique composée par JB Dunckel, cofondateur du groupe Air, avec la participation de la Maîtrise de Radio France sous la direction de Sofi Jeannin.

« J’ai particulièrement soigné les couleurs des harmonies vocales, parfois couleurs primaires parfois couleurs en mutation savante pour voler au-dessus du tapis percussif et synthétique du son » a expliqué JB Dunckel dans sa note d’intention. L’album de JB Dunckel sortira sur toutes les plateformes digitales le 19 juillet 2024 et bénéficiera d’une sortie en vinyle prévue le 09 août 2024 chez Warner Classics.

Dates de représentation :

Nuits de Fourvière à Lyon les 2 & 3 juillet

Bonlieu scène nationale d’Annecy le 9 juillet

Le Panthéon à Paris les 16, 17 & 18 juillet

Et diffusé sur France Télévisions (Culturebox) le 23 juillet