Toi, Mon Toit, le nouveau titre de l’été de Ayiiti

Ayiiti revient pour cet été avec une reprise imparable du titre Toi, Mon Toit. Comment mieux démarrer les vacances qu’en savourant cette reprise endiablée du tube légendaire d’Elli Medeiros ? Ayiiti, la chanteuse française d’origine haïtienne et chilienne, brasse les styles avec un mélange brûlant de rythmes latins et pop électro dont elle a le secret.

Ecrite, composée et interprétée par Elli Medeiros et sortie en 1986, la chanson Toi, Mon Toit est un devenue un tube inoubliable. Aujourd’hui, Ayiiti affirme une nouvelle fois son style, sa voix unique, et séduit avec une version pop très actuelle du morceau qui risque de devenir un tube incontournable de cet été.

Entre sensualité, couleur estivale et rythme house tropical, Toi, mon Toit a tout pour devenir une nouvelle fois un hit et faire danser les foules. Avant de glisser le titre dans sa playlist et de boucler sa valise pour les vacances, on découvre le clip du morceau sur Youtube.

Née à Paris d’un père franco-haïtien et d’une mère chilienne, ayant grandi entre la France, Haïti et les États-Unis, la vie d’Ayiiti a toujours été intrinsèquement multiculturelle… et cela se ressent dans sa musique.

En tant qu’auteur-compositeur-interprète, elle écrit et chante en français, anglais, espagnol et créole. Sa musique est un mélange de pop urbaine qui intègre ses différentes langues et cultures, des rythmes chauds de la Caraïbe, au romantisme français, en passant par les guitares latines et des basses à l’américaine. Ayiiti a sorti et réalisé des projets aux USA (Schizo, No Heartbreak), en Haïti (RêvelHaitian) et en Amérique Latine (Te Extraño, avec le chanteur colombien Andres Cuervo). Ayiiti termine actuellement son prochain projet qui devrait sortir en Fance courant 2024.

Aujourd’hui, Ayiiti compte bien se faire une place de choix sur la scène internationale avec sa musique. Pour cet été, elle nous offre une reprise imparable du tube Toi, Mon Toit, d’Elli Medeiros, entre rythmes dansants et sensualité estivale.