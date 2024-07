Euro 2024 : Qui sont les acteurs les plus influents sur la toile ?

L’Euro 2024, l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année, a débuté en Allemagne le 14 juin et se poursuivra jusqu’au 14 juillet. Cette grande compétition regroupe les 24 nations qui ont réussi à se qualifier et rassemble les meilleurs footballeurs du continent européen.

Au-delà des performances sur le terrain, l’influence des joueurs et des équipes sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, joue un rôle crucial dans leur popularité et leur capacité à mobiliser les fans. Qui sont donc les acteurs les plus influents sur la toile lors de l’Euro 2024 ? Découvrez ici !

Cristiano Ronaldo, seul devant tous

Star portugaise et véritable légende mondiale, Cristiano Ronaldo est le joueur le plus suivi sur Instagram, selon une étude réalisée par Preply. Outre l’Euro, le football et les sports, il est la personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux.

Avec un chiffre astronomique de 630 millions d’abonnés, l’attaquant d’Al-Nassr utilise la plateforme pour partager des moments de sa carrière, ses entraînements, certains moments familiaux ainsi que des collaborations avec des marques.

Son influence dépasse largement les frontières du football. Cela fait de lui une figure incontournable dans le monde du sport en général. Cristiano Ronaldo n’est pas seulement un joueur de football. Il est en effet devenu au fil des années une véritable marque internationale, capable de mobiliser des millions de fans à travers le monde.

Le podium du classement

Kylian Mbappé (capitaine de l’équipe de France) et Luka Modrić (capitaine de l’équipe croate) accompagnent Cristiano Ronaldo sur le podium des joueurs de l’Euro 2024 avec le plus d’abonnés sur Instagram. En effet, même s’il y a un grand écart, le néo-joueur du Real Madrid est deuxième au classement avec 114 millions d’abonnés sur la plateforme du groupe Meta.

Vu le talent du joueur et surtout avec sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé a de grandes chances de gagner encore plusieurs millions d’abonnés sur Instagram. En outre, le lauréat du Ballon d’Or 2018 ferme la marche du podium avec ses 35,7 millions d’abonnés.

À 38 ans, Luka Modrić est toujours un joueur performant et adulé du public croate et madrilène et de tous les fans du beau football.

La suite du top 10

L’attaquant polonais du FC Barcelone Robert Lewandowski arrive à la quatrième place de ce classement avec seulement 200 000 followers de moins que Modric. Malgré ses deux saisons un peu compliquées en Catalogne, il reste l’un des meilleurs attaquants de sa génération et est toujours adulé du grand public.

Le milieu de terrain anglais du Real Madrid, Jude Bellingham, se positionne à la cinquième place des joueurs de l’Euro 2024 avec le plus d’abonnés sur Instagram. Son transfert à la Casa Blanca et sa brillante saison lui ont fait gagner de nombreux followers. Il a actuellement 31,7 millions d’abonnés sur Instagram.

Kevin De Bruyne, Álvaro Morata, Memphis Depay et Marc-André Ter Stegen sont les quatre joueurs dans la suite du classement avec respectivement 26,4 millions, 22,1 millions, 16,9 millions et 16,6 millions d’abonnés.

La grosse surprise est sans doute Arda Güler qui ferme le top 10 avec ses 8,6 millions de followers sur le réseau social. La pépite turque du Real Madrid est l’un des plus grands talents actuels et futurs du Real Madrid. Tous les observateurs sont d’avis sur ce sujet et ce n’est pas pour rien qu’il est autant choyé par le public.

Du haut de ses 19 ans, Güler a déjà marqué l’Euro 2024 de sa pierre avec un magnifique but suite à une frappe pleine lucarne des 30 mètres en première journée face à la Géorgie.

Plus bas dans le classement

Plus bas dans cette liste, il y a plusieurs joueurs d’équipes nationales moins prestigieuses. Toutefois, ils évoluent dans des clubs prestigieux et mondialement connu. Cela a sans doute significativement augmenté leur nombre de followers. Il s’agit entre autres de Christian Eriksen, le milieu de terrain danois de Manchester United (5,1 millions), d’Andriy Lunin, le gardien ukrainien du Real Madrid (3,3 millions) et de Dominik Szoboszlai, le milieu de terrain hongrois de Liverpool (2,4 millions).

En bas du classement des joueurs qui participent à l’Euro 2024 avec le moins d’abonnés sur Instagram, il y a seulement cinq qui n’atteignent pas le million de followers. Il s’agit de l’Autrichien Marcel Sabitzer, le capitaine slovaque Milan Škriniar, l’Albanais Armando Broja, le Tchèque Patrik Schick et Ianis Hagi, le fils du célèbre Gheorghe Hagi avec 370 000 followers.

Les équipes les plus suivies sur Instagram

À l’Euro 2024, le Portugal domine ce classement des équipes les plus influentes sur Instagram avec ses 17,1 millions de followers. Il est indéniable que l’effet Cristiano Ronaldo qui est le joueur le plus suivi au monde sur Instagram a considérablement profité au profil de l’équipe nationale portugaise.

La sélection Quinas, forte de son titre de championne d’Europe en 2016 et de ses huit participations, confirme ainsi son prestige européen aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Elle vise un nouveau titre cet été en Allemagne.

Les Français se classent en deuxième position avec plus de 15 millions de followers. L’équipe de France, qui a été championne d’Europe à deux reprises, a perdu de peu l’édition organisée en 2016 face au Portugal. La popularité des joueurs comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et N’Golo Kanté contribue grandement à cette énorme base de fans en ligne.

Les Anglais ferment le top 3 avec 11 millions de followers. Les supporters de l’équipe nationale espèrent voir l’Angleterre remporter son premier championnat d’Europe, même s’il y a assez d’inquiétudes après les deux premiers matchs des Three Lions.

L’Allemagne et l’Espagne, avec trois victoires chacune, se positionnent à la 4ᵉ et à la 6ᵉ place des équipes de l’Euro 2024 avec le plus d’abonnés sur Instagram. L’Italie, championne en titre, s’incruste entre ces deux géants avec ses 5,9 millions de followers.

La Turquie, les Pays-Bas et la Pologne ferment ce classement des fédérations les plus influentes sur le réseau du groupe Meta présentent en Allemagne.

Pour finir, il est à retenir qu’avec cette grande présence sur les réseaux sociaux des stars et des équipes, l’Euro 2024 ne se joue pas seulement sur les terrains. Elle se joue aussi sur Instagram où les débats sont très animés entre les fans !