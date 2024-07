Législatives 2024 : 51 candidats suppléants ou militant ont été agressés selon Gérald Darmanin

Plusieurs candidats militants ont fait l’objet de violentes agressions depuis le début des élections législatives de 2024.

Invité dans la matinale de BFMTV ce vendredi matin, le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a déclaré que 51 candidats suppléants ou militants, avaient été agressés depuis le début de la campagne des législatives de 2024.

30 personnes interpellées

« Il y a eu des agressions de tous les côtés. » a fait savoir le Ministre de l’Intérieur qui précise : « Je ne compte même pas les agressions verbales. Dans ces agressions parfois extrêmement graves, une trentaine d’interpellations ont déjà eu lieu, avec des profils extrêmement variés. »

Il y a quelques jours, la candidate RN, Marie Dauchy, a été violemment agressée alors qu’elle tractait sur le marché de La Rochette. Plus récemment, c’est Prisca Thevenot, la Porte-Parole du gouvernement qui a été victime d’une agression avec son équipe de campagne alors qu’elle collait des affiches à Meudon-la-Forêt.

Pour faire face à ces violences de plus en plus récurrentes, Gérald Darmanin a indiqué que près de 30.000 gendarmes et policiers seront mobilisés pour éviter tout débordement à l’issue des résultats des législatives du second tour.

Toujours selon le Ministre de l’Intérieur, les autorités redoutent des débordements qui proviendraient de groupes de l’ultragauche.