TEST Luigi’s Mansion 2 HD : On frissonne de plaisir en haute définition sur Switch

Après être sorti en 2013 sur Nintendo 3DS, Nintendo a décidé de ressortir ce titre phare en version Switch en haute définition ! Le pari est réussi.

On a tremblé de plaisir dans Luigi’s Mansion 3, on peut désormais frissonner à nouveau dans Luigi’s Mansion 2 sur Switch dans une version totalement remasterisée pour le plus grand plaisir des fans.

Dans ce remaster sorti sur Nintendo Switch le 27 juin dernier, les joueurs incarnent à nouveau Luigi qui est envoyer en mission par le professeur K. Tastroff pour tenter de récupérer les fragments de la lune noire dispersés par le roi Boo dans différents manoirs hantés.

Luigi va donc devoir prendre son courage à deux mains pour reprendre le contrôle de ces différentes maison hantées de la Vallée des ombres, et de ses nouveaux habitants, des fantômes qui sèment le chaos et qui ne comptent pas se laisser faire pour autant…

Le petit frère de Mario reprend du service en haute définition

Après avoir retrouvé son Ectoblast 5000, une version amélioré de l’Ectoblast 3000, Luigi est donc prêt pour combattre les spectres de la Vallée des ombres. Vous l’aurez donc compris, votre mission ne sera pas de tout repos. Dans cette nouvelle aventure, vous devrez donc faire preuve de logique et d’habilité en explorant minutieusement chaque recoins, à la recherche d’indices et de nouveaux éléments pour mener à bien votre mission.

Chasser des fantômes, vous permettront par exemple d’obtenir des items précieux comme des clés qui vous donneront accès à de nouvelles pièces et zones du jeu. En plus de chasser des fantômes, l’Ectoblast 5000 pourra vous aider à dénicher des trésors cachés dans les différentes pièces des manoirs. Le jeu mêlera à la fois de l’exploration, des phases de combats et des casse-tête, qualifiant ce nouvel opus de « semi-action, semi-puzzle » comme l’a expliqué son créateur, Shigeru Miyamoto.

Une haute définition pour un jeu encore plus réaliste

Si le gameplay de Luigi’s Mansion 2 HD n’a pas tant changé que sa version précédente, on peut noter le vrai effort de Nintendo pour son gros travail sur la qualité visuelle du jeu qui a été très bien retravailler, permettant aux joueurs de pouvoir rejouer à un titre phare de 2013 en version HD.

Terminé les pixels et place à de vrais graphismes, non plus impressionnants que Luigi’s Mansion 3 mais qui permettent toutefois de profiter pleinement de ce remaster. Les joueurs pourront donc apprécier la qualité des spectres, alliées aux textures qui ont été lissées ainsi que les effets d’ombres qui donnent un côté encore plus frissonnant.

