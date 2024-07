Affaire d’agressions sexuelles : Sébastien Cauet va pouvoir reprendre son poste d’animateur radio mais sans la présence du public après un allégement de son contrôle judiciaire

La justice a décidé d’accepter l’allégement du contrôle judiciaire de l’animateur, Sébastien Cauet qui est accusé d’agressions sexuelles par plusieurs plaignantes.

Sébastien Cauet bientôt de retour à la radio ! L’animateur devrait en effet pouvoir de nouveau exercer son métier suite à la décision de la Cour d’appel de Paris, qui se vendredi 12 juillet, a décidé d’alléger son contrôle judiciaire.

Une information également confirmée par son avocate, Jade Dousselin, qui s’est exprimée auprès du Parisien. Sébastien Cauet va donc pouvoir reprendre le chemin des studios de radio mais sans la présence du public, est-il précisé.

Pour le conseil de l’animateur, « C’est une première victoire dans ce dossier et elle est importante. La justice reconnaît que rien ne justifie que l’on fasse taire un homme présumé innocent »

Sébastien Cauet clame son innocence

Pour rappel, Sébastien Cauet est visé par les plaintes d’au moins cinq femmes qui dénoncent des faits de viols et d’agressions sexuelles qui seraient survenues entre 1994 et 2022 à Paris et à Genève.

Des faits que conteste formellement l’ex animateur de NRJ âgé aujourd’hui de 51 ans et qui a été mis en examen le 24 mai dernier pour viols sur mineur, viol et agression sexuelle sur quatre femme, dont trois étaient mineurs au moment des faits.