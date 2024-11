Annoncé lors de la Gamescom 2024, le jeu Will : Follow The Light sera disponible en 2025 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series X/S.

Ce jeudi 21 août, le développeur de jeux indépendant international TomorrowHead Studio a révélé la première bande-annonce de son premier jeu, WILL : Follow The Light, au Future Games Show. WILL : Follow The Light est un voyage réaliste en solo à la première personne à travers les dures latitudes nordiques, à venir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2025.

Une grande aventure intrépide !

Dans ce jeu d’aventure narratif, les joueurs y incarneront le personnage de Will, un homme intrépide qui a grandi en mer et qui part à l’aventure vers le nord à la recherche de son fils disparu. L’histoire de Will explore la relation entre un père et son fils dans une aventure qui emmène les joueurs sur des montagnes russes émotionnelles à travers des orages sauvages, le silence retentissant de la solitude et un récit sur l’importance de prendre soin des êtres chers.

Dans cette aventure qui s’annonce grandiose les joueurs devront faire face à des conditions météorologiques extrêmes et une navigation parfois difficile à travers des mers déchaînées et des côtes nordiques sauvages. Les joueurs qui prendront la barre d’un voilier piloté avec des commandes, le tout dans un gameplay très réalise.

Le jeu a quant à lui été développé en collaboration avec des voyageurs arctiques.

Si pour le moment aucune date officielle n’a été dévoilée, le jeu devrait être disponible courant 2025 sur PC, Playstation 5 et Xbox Series S/X.