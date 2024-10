On a testé la suspension Jade de la marque Inoleds

Le Jade, au design épuré et LED blanc chaud, enrichit tout espace moderne de sophistication. Disponible en noir ou blanc.

La suspension jade est une lampe à Led épurée et moderne qui trouvera une place parfaite dans votre salon ou votre cuisine. Nous avons pu la tester : vidéo !

La suspension Jade de la marque inoled

La lampe LED, durable (50 000h) et économe, offre une alternative rentable et énergétiquement efficace aux ampoules traditionnelles. Le modèle suspension Jade est en aluminium les finitions sont noir et blanc. Cette lampe dotée de deux boutons réglables permettant d’ajuster la hauteur de cette suspension, offre une puissance de 24 w.

Cette lampe qui est dotée de 1800 lumen, est vendue avec une télécommande permettant de régler les différentes couleurs : chaude ou froide ainsi que l’intensité d’éclairage.

La durée de vie de la suspension jade est estimée à 10 ans, soit près de 20.000 heures d’utilisation.

Inoleds : Un leader français dans l’éclairage LED innovant

Fondée en France, Inoleds est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions d’éclairage à LED. En tant que pionnier de l’éclairage LED, Inoleds s’est imposée comme un acteur incontournable dans le secteur grâce à son savoir-faire technique, son engagement pour la durabilité et son approche innovante.

1. Origines et mission

L’entreprise a été fondée avec pour mission de répondre à la demande croissante pour des solutions d’éclairage plus écologiques et économes en énergie. Les technologies d’éclairage traditionnelles, comme les ampoules à incandescence ou les fluorescents, consomment plus d’énergie et ont une durée de vie limitée. Inoleds a vu une opportunité dans l’éclairage LED pour améliorer non seulement la performance énergétique mais aussi la qualité de la lumière. L’objectif principal de l’entreprise est de proposer des produits à la fois innovants, esthétiques et respectueux de l’environnement.

2. Une expertise dans l’innovation LED

La force d’Inoleds réside dans sa capacité à développer des technologies LED de pointe adaptées à un large éventail de besoins, allant de l’éclairage domestique à des applications commerciales et industrielles. L’entreprise investit massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour repousser les limites de l’éclairage LED, avec un accent particulier sur l’efficacité énergétique, la longévité des produits, et l’amélioration des qualités de diffusion de la lumière.

Les solutions proposées par Inoleds se distinguent par leur design épuré, leur facilité d’installation et leur adaptabilité. Elles sont conçues pour offrir des performances optimales tout en réduisant l’empreinte carbone. L’entreprise s’efforce également de rendre ses produits plus accessibles, afin que les entreprises et les foyers puissent bénéficier de cette transition énergétique.

3. Produits phares et secteurs d’application

Inoleds propose une large gamme de produits LED, adaptés à divers secteurs :

Éclairage résidentiel : Les luminaires domestiques d’Inoleds se caractérisent par une faible consommation d’énergie, une longue durée de vie et un design moderne.

: Les luminaires domestiques d’Inoleds se caractérisent par une faible consommation d’énergie, une longue durée de vie et un design moderne. Éclairage commercial : Pour les commerces, hôtels, restaurants ou encore les bureaux, Inoleds propose des solutions d’éclairage professionnelles qui allient esthétique et efficacité.

: Pour les commerces, hôtels, restaurants ou encore les bureaux, Inoleds propose des solutions d’éclairage professionnelles qui allient esthétique et efficacité. Éclairage industriel et public : L’entreprise propose également des solutions pour les entrepôts, usines et espaces publics, où l’efficacité énergétique et la durabilité sont cruciales.

L’un des produits emblématiques d’Inoleds est l’éclairage intelligent, qui intègre des capteurs et des contrôles automatiques, permettant aux utilisateurs de mieux gérer leur consommation d’énergie et d’adapter la luminosité en fonction des besoins spécifiques.

4. Un engagement fort pour la durabilité

Inoleds se distingue par son engagement pour le développement durable. Les produits de l’entreprise sont conçus pour avoir une durée de vie beaucoup plus longue que les technologies d’éclairage traditionnelles, réduisant ainsi les déchets électroniques. De plus, l’utilisation de la technologie LED permet une réduction significative des émissions de CO₂ grâce à une meilleure efficacité énergétique.

En outre, Inoleds intègre des principes d’économie circulaire dans ses opérations, en favorisant la réparation et le recyclage de ses produits. Cette approche contribue non seulement à la durabilité de l’entreprise, mais aussi à la promotion d’une économie verte à plus grande échelle.

5. Projets d’avenir et perspectives

Inoleds ne cesse de croître, en développant de nouvelles technologies et en élargissant sa portée internationale. Avec l’essor des « smart cities » et de la domotique, l’entreprise prévoit de jouer un rôle majeur dans l’urbanisation durable et l’éclairage connecté. Ses futurs projets incluent des collaborations avec des entreprises du secteur de la technologie pour créer des solutions d’éclairage intelligentes, intégrées dans des systèmes automatisés de gestion de l’énergie.

La mlarque française se positionne aujourd’hui comme un leader dans l’éclairage LED en France, grâce à son approche centrée sur l’innovation, la durabilité et la performance. Avec des solutions adaptées à un large éventail d’applications et un engagement clair envers la transition écologique, l’entreprise est bien placée pour façonner l’avenir de l’éclairage en Europe et dans le monde.