La mécanique fascinante de Sugar Rush 1000

Le système de cluster pays

Contrairement aux machines à sous traditionnelles avec des lignes de paiement fixes, Sugar Rush 1000 utilise un système de cluster pays. Sur la grille 7×7, les symboles identiques adjacents forment des groupes, appelés clusters. Pour obtenir un gain, il faut au minimum 5 symboles identiques connectés horizontalement ou verticalement.

Ce système offre de nombreuses possibilités de combinaisons gagnantes à chaque tour. Plus le cluster est grand, plus le gain est important. Les clusters peuvent se former n’importe où sur la grille, ce qui ajoute un élément de surprise à chaque partie. Cela rend le jeu passionnant à jouer à chaque fois, et vous pouvez trouver le jeu – et plusieurs jeux similaires de Pragmatic Play – directement sur Golden Panda.

La fonction Tumble

Après chaque gain, la fonction Tumble s’active automatiquement. Les symboles qui ont formé le cluster gagnant disparaissent, laissant la place à de nouveaux symboles qui tombent du haut de l’écran. Cette cascade peut potentiellement créer de nouvelles combinaisons gagnantes, prolongeant ainsi la séquence de gains.

La fonction Tumble continue tant que de nouveaux clusters se forment. Cela permet d’enchaîner plusieurs gains consécutifs sur un seul tour, augmentant considérablement le potentiel de gain total.

Les multiplicateurs progressifs

L’un des aspects les plus intéressants de Sugar Rush 1000 est son système de multiplicateurs progressifs. Chaque fois qu’un symbole disparaît lors d’un Tumble, sa position est marquée sur la grille. Si un autre symbole gagnant apparaît au même endroit lors d’un Tumble suivant, un multiplicateur x2 est appliqué.

Ce multiplicateur double à chaque nouvelle disparition de symbole sur cette position, pouvant atteindre un maximum impressionnant de x1024. Les multiplicateurs s’additionnent lorsque plusieurs positions marquées sont impliquées dans un même gain.

Dans le jeu de base, les multiplicateurs sont réinitialisés entre chaque tour. Cependant, lors des tours gratuits, ils persistent tout au long de la fonction bonus, créant un potentiel de gains exponentiels.

Une dynamique de jeu unique

La combinaison de ces trois mécanismes – cluster pays, Tumble et multiplicateurs progressifs – crée une dynamique de jeu passionnante et imprévisible. Chaque tour peut potentiellement déclencher une longue série de gains en cascade, avec des multiplicateurs qui augmentent rapidement.

Cette mécanique encourage les joueurs à rester attentifs à chaque mouvement sur la grille. La tension monte à mesure que les multiplicateurs s’accumulent, créant des moments d’excitation intense lorsque de grands clusters se forment sur des positions fortement multipliées.

En conclusion, Sugar Rush 1000 propose une expérience de jeu innovante qui se démarque des machines à sous classiques. Son système de cluster pays, associé aux fonctions Tumble et aux multiplicateurs progressifs, offre une dynamique unique et captivante.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les jeux et les nouveaux développements en matière de technologie de jeu, ne cherchez pas plus loin qu’ici !