Ouragan Milton : La Floride se prépare à faire face à « la pire tempête en un siècle »

L’État du sud-est des États-Unis est en alerte maximale alors que l’ouragan Milton est attendu sur les côtes ouest ce mercredi 9 octobre 2024.

Alerte maximale en Floride. L’État du sud-est des États-Unis se prépare à affronter l’ouragan Milton qui est passé en catégorie 5, soit la catégorie maximum pour un Ouragan. Depuis plusieurs jours, les habitants sont nombreux à fuir la région quand d’autres se préparent à faire face à ces tempêtes violentes, en barricadant comme ils peuvent leurs maisons.

Les autorités américaines ne cessent de multiplier les messages de prévention et demandent à la population de fuir la côte ouest de la Floride où l’ouragan doit arriver d’ici les prochaines heures. De son côté, le président américain, Joe Biden a indiqué en marge d’une réunion à la Maison Blanche que l’ouragan Milton pourrait être « la pire tempête en Floride en un siècle ».

L’ouragan Milton arrive sur les côtes de Floride / Capture Windy.com

Des vents pouvant atteindre 270 km/h

L’ouragan Milton représente un grave danger en raison de son intensité exceptionnelle et de la vitesse de ses vents, qui atteignent 270 km/h. Classé en catégorie 5 sur l’échelle Saffir-Simpson, il menace la Floride avec des risques de submersions côtières dévastatrices, notamment dans la baie de Tampa. L’ampleur des précipitations et des vents pourrait causer des dégâts majeurs aux infrastructures, en plus de menacer directement la vie des habitants. Ce phénomène est amplifié par le réchauffement des eaux océaniques, exacerbant la puissance des tempêtes comme soulignent nos confrères du journal Le Monde.

Sources du danger :

Vents violents : Risques d’arrachement des toits, destruction des bâtiments, et dommages aux infrastructures. Submersions côtières : Inondations massives, en particulier dans les zones basses comme la baie de Tampa. Les niveaux d’eau pourraient dépasser ceux observés lors d’ouragans précédents. Intensification rapide : Milton a rapidement augmenté de puissance, un phénomène de plus en plus fréquent avec les températures océaniques anormalement élevées. Les scientifiques soulignent que le changement climatique, en réchauffant les océans, alimente cette intensification, rendant les tempêtes plus dévastatrices.

Précautions :

Les autorités, y compris le président américain Joe Biden, ont insisté sur l’importance d’évacuer rapidement. La Floride est en état d’alerte maximale, et les habitants sont appelés à suivre les consignes des autorités locales pour minimiser les pertes humaines.