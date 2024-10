Disneyland Paris propose un programme monstrueux pour sa saison Halloween

Le parc Disneyland Paris s’e transforme s’apprête à faire trembler de peur ses visiteurs pour sa nouvelle saison de 2024 avec un programme riche en émotions.

Halloween approche à grands pas ! L’occasion pour les parcs de loisirs de proposer de nouvelles expériences monstrueuses pour leurs visiteurs. C’est le cas de Disneyland Paris qui métamorphose son parc pour se plonger dans un univers sombre et une ambiance envoûtante accessible pour petits et grands.

Et on peut dire que le programme de cette nouvelle saison 2024 est bien chargé. Les équipes du parc qui travaillent sans relâche depuis plusieurs mois à la création de cet évènement incontournable, sont en train de peaufiner les derniers réglages pour le plus grand plaisir de leurs visiteurs.

Des décors et attractions repensées !

Halloween à Disneyland Paris / ©Disney Halloween à Disneyland Paris / ©Disney Halloween à Disneyland Paris / ©Disney

Au total, ce sont près de 330 citrouilles qui vont prochainement trôner fièrement dans le parc de la souris aux grandes oreilles dans un décors totalement repensé, avec 13.262 fleurs et feuillages qui viendront fleurir cette nouvelle saison d’Halloween. Le tout sera mis en lumière par de nombreuses guirlandes lumineuses réparties sur 175 mètres de long.

Plusieurs attractions se joindront à la fête pour faire frémir de peur les visiteurs en quête de sensations fortes comme le Phantom Manor, emblématique attraction du parc qui proposera une aventure intrigante avec une atmosphère plus terrifiante que jamais pour l’occasion.

Des spectres phosphorescents seront également de la partie et danseront dans la vaste salle à manger, pour le plus grand bonheur des curieux. Les plus téméraires pourront quant à eux profiter d’une nouvelle expérience dans l’attraction The Twilight Zone Tower of Terror du parc Disney Studio, qui plongera ces derniers dans des histoires tourmentées de fantômes et d’esprits.

Si les attractions, les boutiques et l’univers des parcs Disney ont été repensés durant cette saison 2024 d’Halloween, la parade se transforme aussi pour l’occasion avec l’arrivée d’un nouveau char qui rejoindra la nouvelle parade des monstres qui s’intitule la Calvalcade d’Halloween. Un char qui rendra hommage à l’attraction Phantom Manor.

Selon le parc Disneyland Paris, près de 6 mois ont été nécessaires à sa création, des premiers designs à la construction. Un char qui mesurera 6.40 mètres de hauteur pour 9 mètres de long et 4 mètres de larges. L’ensemble des artistes de cette nouvelle parade ont quant à eux répétés pendant près de 2 mois afin d’offrir un spectacle grandiose aux visiteurs. Au total, ce ne sont pas moins de 200 costumes et 15 maquillages qui ont été créés par les équipes créatives du parc.

Un spectacle qui termine la soirée en beauté !

La soirée d’Halloween ne serait rien sans les emblématiques méchants personnages de Disney qui sont nombreux à avoir répondu à l’appel terrifiant de la malédiction du parc pour accompagner les visiteurs tout au long de la soirée. Des visiteurs qui pourront ainsi croiser la route de Cruella, Jafar, Gastion, le Capitaine Crochet ou encore l’emblématique Reine de Cœur, bien décidée à ne pas vous laisser pénétrer dans son château…

Avant le traditionnel spectacle de clôture intitulé Disney illuminations, la parade nocturne de Drones fera son entrée autour du Château de la Belle au Bois Dormant, plongeant les visiteurs dans un univers envoutant et à la fois mystérieux.

A noter que pour la soirée du 31 octobre 2024, le parc proposera une atmosphère encore plus envoutante. L’heure du parc sera également étendue jusqu’à 23 heures pour les visiteurs venus spécialement costumés pour cette occasion.