C’est sa compagne qui a annoncé son décès sur les réseaux sociaux ce lundi.

C’est dans un long message publié sur son compte Instagram ce lundi 18 novembre, que Emilia Torello, compagne de l’acteur Paul Teal, a annoncé son décès.

Agé de 35 ans, Paul Teal est décédé après un long combat contre le cancer.

« L’homme le plus réfléchi, le plus attentionné, le plus motivé, le plus auto discipliné et le plus aimant est mort le vendredi 15 novembre. » a ainsi débuté Emilia Torello qui ajoute « Tu as rempli mes poumons de rires, mon estomac de papillons et mon cœur d’amour. Tu as été emporté trop tôt, dans une bataille que tu as menée courageusement sans faillir. »

Le comédien avait notamment joué dans les séries « Les Frères Scott » dans laquelle il incarnait le personnage de Josh Avery ou dernièrement dans la série « Outer Banks ».