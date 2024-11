Le procès de Pierre Palmade s’ouvre ce mercredi 20 novembre

Ce mercredi 20 novembre, s’ouvre le procès de l’acteur Pierre Palmade responsable d’un terrible accident de la route qui a coûté la vie à un bébé le 10 février 2023 alors que le comédien se trouvait sous l’emprise de stupéfiants.

L’avocate du comédien qui s’est avancée à la barre du tribunal de Melun a déclaré que « Pierre Palmade regrette » en précisant « mais cela appartient à sa conscience ». Nos confrères de BFMTV ont pu filmer les premières images de l’acteur entouré de ses avocats ce mercredi matin.

Pierre Palmade refuse d’être jugé pour « homicide involontaire » dans le cadre de cette affaire comme le soulignent nos confrères de BFMTV. L’avocat des parties civiles souhaite en effet que l’acteur soit jugé pour « homicide involontaire », ajoutant au passage que le droit et la jurisprudence était mal fait et qu’il fallait revenir là-dessus.

En effet, en l’état actuelle de la loi, la jurisprudence considère qu’un bébé doit être vivant et viable pour être considéré comme une personne légale mais ce petit fœtus ne l’était pas encore au moment des faits comme le précise le journaliste de BFMTV, Vincent Vantighem.

Pierre Palmade risque jusqu’à 14 ans de prison pour les faits qui lui sont reprochés.

Un accident de la route dramatique pour une famille

Ce drame a impliqué une collision frontale entre le véhicule de l’artiste, qui circulait sous l’emprise de drogues, et celui d’une famille, causant des blessures graves à trois personnes : un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu le bébé qu’elle attendait à la suite de l’accident.

L’affaire a soulevé une importante controverse juridique. Bien que le parquet ait requis une accusation d’homicide involontaire pour la perte du fœtus, cette qualification n’a pas été retenue. Selon la jurisprudence française, un fœtus n’a pas d’existence légale et sa mort ne peut donc être qualifiée d’homicide involontaire. Palmade est cependant poursuivi pour blessures involontaires aggravées par la consommation de stupéfiants, un acte pour lequel il encourt jusqu’à 14 ans de prison et 200 000 euros d’amende en raison de son état de récidive légale après une condamnation en 2019 pour usage de drogues.

Depuis l’accident, les membres de la famille affectée continuent de faire face à des séquelles physiques et psychologiques importantes. Pierre Palmade a exprimé son profond regret, déclarant être « catastrophé » par les conséquences de ses actes, tout en reconnaissant les dangers liés à sa consommation de drogues.

Cette affaire met en lumière les impacts dévastateurs des comportements à risque sur les routes, et suscite un vif intérêt médiatique en raison de la notoriété de l’accusé et des implications judiciaires complexes.