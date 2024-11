Sarcelles : Séverine, une commerçante de 44 ans violemment agressée à la sortie de son travail pour sa Rolex

La commerçante reste encore particulièrement choquée par son agression survenue ce lundi en fin de journée, dans une zone commerciale de Sarcelles (Val d’Oise).

Séverine, une commerçante âgée de 44 ans a été violemment agressée ce lundi en fin d’après-midi à la sortie de son travail à Sarcelles. L’opticienne qui quittait la galerie commerçante où elle travaillait, a été violemment agressée par deux individus qui en voulaient à sa montre, à savoir une Rolex.

La victime qui a témoigné auprès de nos confrères de CNews explique : « Je me suis dirigée vers ma voiture. Quand je suis arrivée au niveau de la roue, j’ai senti un bras qui est venu m’étouffer. J’ai entendu l’un d’eux dire ‘sa montre’. Je suis tombée, j’ai perdu connaissance. »

Séverine raconte ensuite s’être réveillée quelques instants plus tard au milieu des poubelles mais sans sa Rolex et ses chaussures de la marque Balenciaga. « J’ai peur que ce soit un client à moi. Si j’ai été repérée, j’ai peur qu’ils me repèrent une deuxième fois, qu’ils visent mon personnel. Retourner au travail et me garer, j’ai peur. » ajoute cette dernière.

La commerçante qui a eu le nez cassez à la suite de son agression doit prochainement subir une intervention chirurgicale.