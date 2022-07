La vidéo publiée sur le site Reddit a déjà été visionnée plus de 3000 fois.

Il y a quelques jours, un internaute a publié une vidéo sur le site Reddit, montrant une jeune femme circuler à plus de 100 km/h sur une trottinette électrique. Si on ignore dans quel pays s’est produit l’infraction, plusieurs médias précisent que celle-ci se serait produite en Europe.

Sur les images qui ont été filmées par un conducteur et relayées par les médias belges, on peut-y voir la jeune femme, inconsciente, rouler sur son engin à deux roues à plus de 110 km/h. Cette dernière va même jusqu’à dépasser une Clio grise par la gauche avant d’arriver à hauteur d’un bus qu’elle dépassera par la suite.

Bien entendu, ce type de comportement est totalement dangereux et il est strictement interdit de circuler sur des voies rapides avec de tels engins comme le soulignent nos confrères de SudInfo : « ces véhicules sont illégaux parce qu’ils n’ont pas l’assurance qui doit accompagner chaque véhicule qui dépasse les 25 km/h. Par contre, leur vente est tout à fait légale. »

Par La Rédaction