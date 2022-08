Deux policiers ont été légèrement blessés dans la nuit de samedi à dimanche après un signalement de rodéo urbain.

Samedi, aux environs de 23h20, des policiers sont appelés pour un signalement de rodéos urbains sur la commune de Massy dans l’Essonne, nous rapporte une source policière, confirmant une information d’Actu17.

Un individu circulant à vive allure sur une moto non immatriculée, a été aperçu en train de faire des roues arrières sur la voie publique. Deux équipages de la brigade anticriminalité de l’agglomération Massy / Palaiseau se rendent sur place, entre l’Avenue d’Alger et la rue de la République de Massy avant d’être rejoints par plusieurs équipages de police secours dont la brigade canine.

Lorsqu’ils arrivent sur place, les policiers tombent nez à nez avec le fauteur de trouble qui est à l’arrêt sur sa moto, entouré de plusieurs autres individus. Un policier décide donc de venir le contrôler mais le jeune homme redémarre immédiatement. Le fonctionnaire tente alors de l’agripper avant de se faire traîner sur plusieurs mètres, nous précise cette même source. Dans l’action, le conducteur de la moto chute au sol après avoir été déséquilibré.

« Il est urgent que des réponses pénales fortes soient prononcées à l’encontre de ces auteurs. » Guillaume Roux, Secrétaire Départemental Unité SGP9

Plusieurs policiers rejoignent leur collègue pour tenter d’interpeller l’individu qui se rebelle violemment. Ce dernier est finalement appréhendé. Dans le même temps, le individus qui se trouvaient avec l’auteur des faits, se montrent de plus en plus hostile aux forces de l’ordre qui reçoivent des menaces et des insultes. Ces derniers sont contraints de faire usage de gaz lacrymogène pour disperser le groupe.

Les policiers sont parvenus à quitter les lieux avec le mis en cause. Au cours de cette interpellation, deux policiers ont été légèrement blessés. L’un pour des égratignures et le second pour des douleurs à la nuque et au poignet. Une moto a été saisie.

Contacté par notre rédaction par téléphone, Guillaume Roux, Secrétaire Départemental Unité SGP91 Police explique que « cette intervention montre une fois de plus, la défaillance totale envers l’autorité. » Pour ce dernier, « il est urgent que des réponses pénales fortes soient prononcées à l’encontre de ces auteurs. » précisant qu’« il en va de l’intégrité de nos collègues et de la sécurité des habitants de ces quartiers. »

Jérémy Renard