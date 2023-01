Le monde des entreprises partage d’énormes valeurs avec le sport quelle que soit la discipline. Faire une analogie entre le sport et l’entreprise est le fer de lance des conférenciers sportifs. Ceux-ci apportent une plus-value à la communication en entreprise.

L’impact d’un conférencier sport sur votre entreprise

Lors des fêtes, des réunions entre salariés et employeurs, le discours d’un conférencier sportif rend ces moments attractifs et motivants. En effet, il établit un lien naturel entre le sport qu’il pratique et votre entreprise. Ils partagent ainsi ses expériences professionnelles et les valeurs qui ont participé à sa réussite. Choisir un conférencier sport adapté à la culture de votre entreprise s’avère nécessaire pour un bon résultat.

Le sportif étant un acteur neutre, il capte l’attention de tous les membres présents : salariés, managers, employés, etc. Vos événements gagnent en crédibilité, car son discours est libre et ne prend pas parti. Il se base sur ses victoires et ses échecs pour prodiguer des conseils sur le travail en équipe, la discipline, le leadership, etc. Il a été prouvé une augmentation de la productivité d’environ 6.2 % des travailleurs d’une entreprise après avoir rencontré un conférencier sportif.

Outre le partage d’expériences et de valeurs, le sportif est avant tout une personnalité publique. Il influence la mentalité de nombre de personnes parmi lesquelles vos employés. Ceux-ci seront ravis de le rencontrer et attentifs à ses propos.

Bien choisir votre conférencier sport

Pour profiter de tous les avantages liés à un conférencier sportif, il est plus que vital de bien choisir. Dans le cas contraire, vous obtiendrez un effet inverse. Deux grands courants de conférenciers sportifs sont à différencier : les acteurs du sport collectif et ceux du sport individuel.

Les sports collectifs tels que le football, le basketball, le handball demandent un travail en équipe, une stratégie et la planification de toutes les combinaisons pour gagner un match. Les sports individuels contre le surf, l’alpinisme, le ski exigent de l’innovation, une gestion de stress et une prise de décision adéquate en situation d’urgence. Selon les valeurs de votre entreprise, vous savez désormais où vous tournez.