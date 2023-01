L’enfant scolarisé en classe de 4ème au collège Louis Armand de Golbey a mis fin à ses jours le 7 janvier dernier. Selon sa famille, il était régulièrement victime de moqueries et d’homophobie.

La commune de Golbey située dans les Vosges fait face à une gigantesque émotion, après la mort de Lucas, 13 ans. L’adolescent qui était scolarisé au collège Louis Armand de la commune, a mis fin à ses jours le samedi 7 janvier dernier.

Selon sa famille, Lucas était régulièrement victime d’homophobie et de harcèlement scolaire. Suite à ce drame, une enquête a été ouverte et confiée au commissariat d’Épinal, relate France Bleu.

Une cagnotte Leetchi a été ouverte pour soutenir les proches de la victime.

« Lucas 13 ans, victime de harcèlement scolaire et d’homophobie à fini par craqué ce 7 janvier 2023. Il ne parvenez plus à supporter les médisances, l’injustice, la méchanceté et l’inaction de certains adultes auprès desquels il s’était confié. » peut-on ainsi lire. La cagnotte qui a déjà récolté plus de 7500 euros de dons.

Les obsèques de Lucas auront lieu ce samedi 14 janvier à Épinal lors d’une cérémonie ouverte aux proches. Les parents de l’adolescent invitent les personnes présentes à porter un signe LGBT en hommage au collégien.