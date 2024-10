La chanteuse Lindsey Stirling dévoile son nouvel album intitulé « Duality »

Lindsey Stirling est de retour le 14 juin 2024 avec son nouvel album Duality. Violoniste virtuose et spectaculaire artiste de scène révélée en 2010 dans l’émission America’s Got Talent, Lindsey Stirling a révolutionné la pratique du violon en l’associant aux sonorités pop et électroniques modernes.

À l’image de son éclectisme musical, Duality, son septième album, confronte deux univers musicaux distincts : dans le premier, ses lignes mélodiques ricochent sur les beats contemporains de l’electro-pop et du R&B, tandis que le second offre une série de luxuriants paysages cinématographiques. Comme son titre l’indique, Duality oppose deux climats antagonistes, et pourtant indissociables, tels les éléments essentiels nécessaires à l’équilibre de chacun de nous. Premier extrait de ce nouvel album, on découvre le clip d’Eye Of The Untold Her.

Depuis près de quinze ans, Lindsey Stirling envoûte les publics du monde entier avec son violon électronique, créant un son immersif unique en son genre.

Sur son précédent album Snow Waltz, la musicienne, compositrice, danseuse et autrice de formation classique se retrouvait pleinement dans son élément, partageant une sélection de classiques des fêtes et de chansons originales qui évoquaient des émotions intenses grâce à ses arrangements immersifs et à ses mélodies envoûtantes.

Aujourd’hui, la musicienne est de retour avec Duality, un nouvel album qui évoque en musique les forces opposées qui divisent la nature humaine. Le disque est séparé en deux parties sonores distinctes, l’une proposant des titres entre électro et R&B, et l’autre qui plonge l’auditeur dans un univers plus cinématographique.

« Dualité reflète les conflits intérieurs que je vis souvent« , a expliqué Lindsey Stirling. » Il y a des moments où je me sens intrépide et sûre de moi, et d’autres où le doute s’installe et me fait tout remettre en question. Au cours des dernières années, je me suis lancé dans un voyage de découverte de moi-même, en explorant les facettes magiques de ma personnalité – mon intuition, ma capacité à aimer – et c’est au cours de cette exploration que j’ai conçu cet album.«

Premier extrait, on découvre Eye of The Untold Her, qui annonce le nouvel album Duality le 14 juin 2024, et dont la sortie sera suivie d’une vaste tournée mondiale.