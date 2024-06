L’Aquascope, le premier parc aqua-ludique du Futuroscope ouvre ses portes en juillet 2024

Le parc du Futuroscope situé dans le département de la Vienne, s’apprête à inaugurer un nouveau complexe aquatique qui ouvrira cet été.

Une nouvelle expérience aqua-ludique s’offre prochainement aux visiteurs du Futuroscope, avec l’arrivée d’un parc aquatique dont l’ouverture est prévue pour juillet 2024.

Ce parc aquatique s’étendra sur une surface de 6000 mètres carrés et proposera aux petits et grands de vivre différentes aventures dans trois univers différents. Les amateurs de sensations fortes pourront profiter des 8 toboggans vertigineux pour faire le plein d’adrénaline tandis qu’un toboggan familial pouvant embarquer jusqu’à 5 personnes proposera une immersion plus détendue à travers des décors somptueux.

L’Aquascope, un investissement de 60 millions d’euros

Ce nouvel espace aquatique pourra accueillir jusqu’à 1700 personnes par jour. L’Aquascope reste à ce jour, le plus gros investissement du Parc depuis sa création dans les années 1980, avec près de 60 millions d’euros qui ont été investis.

Au total, ce ne sont pas moins de 45 maîtres-nageurs qui seront présents pour assurer la sécurité des baigneurs.

Cet espace aquatique sera le premier lieu aqua-ludique de France permettant aux visiteurs de profiter d’un cinéma aquatique, d’une expérience de vision sous-marine, d’un univers futuriste de mapping vidéo sur l’eau, de fontaineries, prolongeant ainsi l’expérience du Futuroscope.

Les visiteurs pourront aussi profiter de l’extérieur du site avec une rivière dynamique, une piscine estivale ainsi qu’une plage qui seront toutefois uniquement accessibles lors de la saison estivale.