La chanteuse Osinaël dévoile son nouveau single « J’adore »

Osinaël est la révélation de la scène electro pop ! Elle nous offre aujourd’hui son premier single J’adore, un titre qui va nous faire séduire tout l’été et qui annonce son album La Grande Vague produit dans les studios de cinéma de Hollywood Millenium.

Osinaël est une chanteuse engagée, véhiculant des messages positifs à travers ses chansons, notamment concernant l’écologie et la préservation de notre planète.

Avec son single J’adore à découvrir en clip, Osinaël transcende les frontières du temps en célébrant la passion des amours naissants et les forces intemporelles. Le clip vidéo nous plonge dans l’histoire envoûtante d’une sirène. Pour une journée fugace, la sirène quitte les abysses océaniques pour fouler les terres de ses ancêtres, avant de retrouver le rivage marin qui l’appelle à nouveau. Découvrez J’adore, le premier titre de la chanteuse Osinaël.

D’avocate à chanteuse !

Après une école de cinéma, des études de droit qui l’ont emmené des salles d’audiences parisiennes, jusqu’au monde politique, Osinaël est une célèbre avocate connue pour The Sages, son média engagé qui embrasse la philosophie, le bien être et la biodiversité. On peut ainsi retrouver sur sa chaîne Youtube ses interviews où elle n’hésite pas à questionner des personnalités de toute la planète et entre autres des chamans de Mongolie ou du Mexique.

Sous le nom Iris Anaëlle, elle prépare son premier livre, La Maison Des Secrets, et une série télévisée, La Traversée Des Mondes qui sera distribuée par Cannes Tv à l’automne 2024.

Comme Rihanna, Eva Queen ou Kylie Jenner, elle a lancé sa propre marque, The Sages, en utilisant des matériaux recyclés par souci de préservation de la planète.

Annoncé pour la fin d’année, l’album La Grande Vague d’Osinaël capture avec éloquence la dualité caractéristique de notre époque moderne, où la jeunesse aspire à exprimer sa résilience tout en célébrant sa sensibilité. Le parcours de l’artiste reflète cette quête constante de développement personnel, tout en affirmant la beauté de l’acceptation de soi. Son répertoire musical, riche et diversifié, est conçu pour captiver et inspirer un public tant français qu’international.

Que vous vous laissiez emporter par la puissance envoûtante de ses performances musicales ou que vous vous immergiez dans la profondeur de ses paroles, cet album vous promet une expérience vous invitant à embrasser pleinement la vie.