Zoom sur Thaïs Lona, l’étoile montant de la Soul/Rnb qui dévoile son nouveau single « Dreams »

Thaïs Lona, l’étoile montante soul-rap-RnB repérée par Ibrahim Maalouf en 2019 nous dévoile son nouveau single Dreams : un tube au rythme imparable sur lequel sa voix fait merveille.

Sous un groove aux intonations Néo-Soul minimaliste, Thaïs Lona mêle et entremêle les sonorités perchée sur une instrumentation percutante et un chant tendrement beau, cadencé et attachant. Le timbre vocal de sa voix colore d’une nostalgie habile une chanson qui sans aucun doute ne vous laissera pas indifférents.

Avec Dreams, la musicienne annonce la sortie de son second album en 2024. Inspirée par des artistes comme D’Angelo, Anderson .Paak, Doja Cat, ou encore Snoh Aalegra, le résultat est unique. Voici Dreams, un titre irrésistible avec son groove soyeux qui va nous ambiancer tout l’été.

Auteure, compositrice et interprète au flow incontestable, Thaïs Lona est la nouvelle tête d’affiche de la Néo-soul en France. Cette artiste pleine de ressources s’inspire d’artistes comme D’Angelo, Erykah Badu, Chance the Rapper ou encore Alicia Keys. Découverte pour la première fois sur les réseaux sociaux par Ibrahim Maalouf, c’est alors que tout a commencé pour la jeune artiste prometteuse.

À la fois envoutante et énergique

Elle a assuré ses premières parties, ainsi que celles d’autres grands artistes tels que IAM, Priya Ragu, Loïc Nottet…

Ses performances énergiques et envoûtantes ont déjà conquis le public de l’Olympia à la Cigale, en passant par la Halle Tony Garnier et les Zéniths de France.

Très vite, son talent a été appelé à l’international, notamment aux côtés des musiciens de Lauryn Hill avec qui elle a performé au Summer Stage Festival de Central Park N.Y.

Du chant au piano, en passant par le saxophone et la harpe, Thaïs Lona démontre capacités exceptionnelles dans une grande variété de disciplines et ce, dès son plus jeune âge.

Dotée d’une grande musicalité et d’une très belle sensibilité, Thaïs Lona est tout autant à l’aise au chant qu’au rap et se balade entre douceur et énergie communicative. Elle nous dévoile Dreams son nouveau single, un titre au groove hypnotisant.