Emmanuel Macron nomme Michel Barnier comme Premier Ministre

Après 52 jours d’attente interminable, on connait désormais le nom du Premier Ministre qu’Emmanuel Macron vient de nommer à savoir Michel Barnier.

Michel Barnier va donc succéder à Gabriel Attal au rang de Premier Ministre. L’annonce a été officialisée ce jeudi en début d’après-midi par un communiqué de presse de l’Elysée.

« Le Président de la République a nommé Monsieur Michel BARNIER Premier ministre. Il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français. Cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le Président s’est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement. » peut-on ainsi lire via ce communiqué.

Michel Barnier, 73 ans, aura donc la lourde tâche de réunir les différents partis à l’Assemblée Nationale pour que le pays puisse avancer dans le bon sens. Une tâche qui s’annonce particulièrement difficile puisque de nombreux partis s’opposent déjà la nomination de ce nouveau membre du gouvernement.