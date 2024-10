Antoine Griezmann annonce prendre sa retraite internationale

Le numéro 7 de l’équipe de France a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite internationale.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie ». C’est par cette phrase que le numéro 7 de l’équipe de France, Antoine Griezmann, a annoncé ce lundi, qu’il prenait sa retraite internationale.

Le vice-capitaine de l’équipe de France et champion du monde 2018, prend désormais sa retraite internationale comme il l’explique dans un message accompagné d’une vidéo de près de 2 minutes, retraçant ainsi son parcours au sein de la Fédération Française de Football.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

« Il est temps aujourd’hui pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération » explique l’ancien tricolore dans cette même vidéo où ce dernier prend le temps de remercier ses supporters mais aussi le staff de la Fédération sans oublier Didier Deschamps : « Merci à mon coach, votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif ».

Antoine Griezmann : une carrière dorée en équipe de France

Antoine Griezmann, l’un des joueurs les plus emblématiques de la génération actuelle du football français, a marqué l’histoire de l’équipe nationale par son talent, sa constance et sa polyvalence. Depuis ses débuts en 2014, Griezmann est devenu une pièce maîtresse des Bleus, enchaînant les succès collectifs et les performances individuelles remarquables.

Né le 21 mars 1991 à Mâcon, Antoine Griezmann fait ses armes dans les clubs espagnols, notamment à la Real Sociedad, où il se forge une réputation de jeune talent prometteur. Grâce à ses performances en club, il est appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps en mars 2014, lors d’un match amical contre les Pays-Bas.

Griezmann n’attend pas longtemps pour s’imposer. Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, il devient un titulaire important. Même si la France s’arrête en quart de finale face à l’Allemagne, Griezmann se distingue par sa technique et sa capacité à jouer entre les lignes.

Euro 2016 : L’éclosion d’une star

L’Euro 2016, organisé en France, marque l’explosion d’Antoine Griezmann sur la scène internationale. Il devient le meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations et est élu meilleur joueur du tournoi. Sous les yeux du public français, il se révèle en tant que leader offensif, menant la France jusqu’en finale. Malgré la défaite face au Portugal (0-1 après prolongations), son tournoi reste exceptionnel et fait de lui une star mondiale.

Le sacre à la Coupe du monde 2018

Griezmann connaît ensuite son plus grand triomphe lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Il joue un rôle clé dans la victoire des Bleus, inscrivant 4 buts et délivrant plusieurs passes décisives. En finale, face à la Croatie, il est élu homme du match après avoir marqué un penalty et délivré une passe décisive. La France s’impose 4-2, et Griezmann devient champion du monde, consolidant son statut de joueur incontournable.

Ses prestations lors du tournoi lui valent d’être nommé troisième au classement du Ballon d’Or 2018, derrière Luka Modrić et Cristiano Ronaldo. Ce sacre mondial marque un sommet dans sa carrière internationale.

Un leader technique et mental (2018-2022)

Après le sacre de 2018, Griezmann continue d’être l’un des piliers de l’équipe de France. Joueur polyvalent, il évolue à différents postes, que ce soit en tant qu’attaquant, meneur de jeu ou même milieu relayeur, montrant son intelligence tactique et sa capacité à s’adapter aux besoins de l’équipe.

En Ligue des Nations 2021, il aide la France à remporter le trophée, ajoutant une nouvelle ligne à son palmarès avec l’équipe nationale. Toujours décisif dans les moments clés, il forme un duo redoutable avec Kylian Mbappé et Karim Benzema, même si l’Euro 2020 (joué en 2021 à cause de la pandémie de Covid-19) s’achève en huitième de finale après une défaite surprise contre la Suisse aux tirs au but.

La Coupe du monde 2022 : Un rôle réinventé

À la Coupe du monde 2022 au Qatar, Griezmann se réinvente sous les ordres de Didier Deschamps. Reculé dans une position de milieu de terrain plus axial, il brille par sa vision de jeu, sa capacité à créer des occasions et sa générosité défensive. Bien que moins présent dans les statistiques offensives que lors des précédents tournois, son influence sur le jeu est immense, et il devient le véritable métronome de l’équipe.

La France atteint une nouvelle fois la finale, cette fois-ci contre l’Argentine de Lionel Messi. Malgré un match épique qui se termine aux tirs au but après un 3-3 palpitant, les Bleus s’inclinent. Griezmann, encore une fois, est salué pour sa performance tout au long du tournoi.

Un cadre historique des Bleus

Avec plus de 120 sélections et plus de 40 buts, Antoine Griezmann fait partie du cercle très fermé des grands noms de l’histoire de l’équipe de France. Il est notamment le troisième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, derrière Thierry Henry et Olivier Giroud. Mais au-delà des statistiques, Griezmann s’est imposé comme un joueur qui incarne l’esprit de l’équipe de France : talentueux, travailleur, et prêt à se sacrifier pour le collectif.

Sa capacité à évoluer, à s’adapter à différents rôles et à maintenir un niveau de performance constant fait de lui un joueur unique. Respecté par ses coéquipiers et admiré par les supporters, il a laissé une empreinte indélébile sur le football français.