Patricia Bonner dévoile son nouvel album « Chronicles of Time »

Après What Is There To Say sorti en 2011 et A Song For You, coffret 5 Cds paru en 2016, la chanteuse de jazz Patricia Bonner est de retour avec l’album Chronicles of Time : Tango, Jazz & Beyond sur une musique de Jean-Michel Proust.

Sur Chronicles of Time, le jazz se mêle au tango et à la chanson pour suspendre le temps autour du timbre de voix inimitable de Patricia Bonner. La chanteuse nous présente ici un répertoire totalement original de chansons dont elle a écrit les paroles.

Elle a fait appel à Jean-Michel Proust pour les compositions et la direction artistique. Ce dernier s’est entouré de deux orchestrateurs : Chloë Pfeiffer (cheffe d’orchestre et arrangeuse de tango) et Jean-Marc Fritz (chef d’orchestre et arrangeur de jazz) afin de concevoir un répertoire sur mesure pour servir l’exceptionnelle interprète (et autrice) qu’est Patricia Bonner.

Les seize titres de l’album sont imprégnés de la la fougue, la passion, la danse, la musique, un subtil mélange de corps, d’âme et de cœur qui hantent le Jazz et le Tango, comme un hommage aux musiques de Michel Legrand, Astor Piazzola, Billie Holiday, Edith Piaf, Charles Trenet, Claude Nougaro, Pierre Barouh et Nina Simone.

Tango et Jazz au programme !

Patricia Bonner – le making of de Chronicle of Times

Patricia Bonner est de retour avec l’album de chansons originales Chronicles of Time : Tango, Jazz & Beyond. On retrouve la chanteuse bien entourée pour ce nouvel album qui fait suite à la sortie d’ A Song For You, coffret sorti en 2016 regroupant 5 cds, à savoir A Day In New Orleans, A Time For Love, Un jour tu verras, Moon River et Feelin’ Good.

Pour ce nouveau disque, Patricia Bonner retrouve à la réalisation et à la composition Jean-Michel Proust avec qui elle avait déjà collaboré sur deux précédents albums. Cela faisait longtemps que Patricia Bonner nourrissait l’envie de mêler le tango et le jazz. « Si l’on regarde leurs parcours, jazz et tango ont des univers très croisés, ils viennent de la rue, je les retrouvais à Buenos Aires où j’allais très souvent dans les années 80. Le tango, comme le jazz, évoque la sensualité, la suavité, la sentimentalité avec, en plus pour le tango, une note de gouaille et de fatalité » a-t-elle expliqué.

En trois langues, anglais, espagnol et français, l’album Chronicles of Time nous fait voyager de New York à Buenos Aires et à Paris. Le disque brasse les souvenirs (Dis, Te Souviens-tu ?, Memories), et la quête de soi (Soy, Je M’aime), évoque le printemps (It is Spring) et toujours la nostalgie du temps qui s’enfuit (Cette larme à l’instant).

« Les chansons racontent des moments de vie heureux ou malheureux : le parcours d’un être humain, dès son enfance et tout au long de sa vie. J’ai voulu ainsi retracer la notion du temps qui s’écoule différemment selon les étapes de la vie. C’est sans doute suite à la période du Covid, et aussi peut-être parce que je n’ai plus 20 ans, que j’ai voulu exprimer quelque chose sur le temps, ce temps qui est là et qui n’est plus là, les notions de subjectivité, d’espace et de respiration qu’il contient… Voilà, c’est cela l’histoire de Chronicles Of Time : Tango, Jazz & Beyond ! »