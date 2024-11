Le Noël gaulois débarque au Parc Astérix pour les fêtes de fin d’année

Le célèbre parc de loisirs gaulois propose de nouvelles attractions pour les fêtes de fin d’année.

Avec l’arrivée des fêtes de noël, le parc Astérix propose plusieurs animations pour son Noël Gaulois. Du 21 décembre au 5 janvier, le parc se transforme en un gigantesque village de noël pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Pour cette saison particulière, Astérix et Obélix et ses amis gaulois, proposeront de nombreuses évènements autour de Noël, avec des animations de glisse délirantes mais aussi de nouveaux spectacles à découvrir.

Une nouvelle attraction de glisse à sensation !

Pour sa saison hivernale, le parc Astérix proposera cette à année à ses visiteurs, une toute nouvelle attraction de glisse à sensation. Intitulée « La Glissade d’Obélix », les visiteurs seront invités à gravir le Mont Gaulois pour s’emparer d’une bouée avant de s’élancer sur une piste à pleine vitesse sur la pente enneigée du village Gaulois.

L’attraction qui se situe non loin de La Trace du Hourra sera accessible pour toute la famille et procurera de grands moments de sensations pour petits et grands.

Durant le Noël Gaulois, les visiteurs pourront également profiter d’une grande patinoire accessible dès 5 ans (Patins gratuits, port de gants conseillé sur la patinoire), de 5 pistes de glisse, d’un jardin des glaces (réservé aux enfants accompagnés de leurs parents) mais aussi d’un point snack sucré.

Les Jardins Merveilleux du Père Noël proposent une balade immersive familiale dans l’univers de Noël avec 3 univers : Le Bois Enchanté, La Vallée Glacée et Le Village du Père Noël. Ce parcours lumineux est accessible toute la journée. Papillons, lanternes, bonhommes de neige, animaux ou encore sapins lumineux offriront une parenthèse enchantée pour petits et grands.

L’occasion pour le parc Astérix de se transformer en un véritable village de Noël, avec des décors et proposer un voyage lumineux et envoûtant durant ces fêtes de fin d’année.

Rendez-vous du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 pour découvrir le parc gaulois comme vous ne l’avez jamais vu.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site officiel du parc.