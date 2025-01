L’ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen est mort à l’âge de 96 ans

L’ancien leader du parti d’extrême droite est décédé ce mardi 7 janvier à l’âge de 96 ans.

Jean-Marie Le Pen est mort ! L’ancien fondateur du Front National (FN) est décédé ce mardi 7 janvier à l’âge de 96 ans à Garches dans les Hauts-de-Seine, dans un établissement médical où il avait été amis depuis plusieurs semaines.

Depuis février 2024, il avait été placé « sous régime de protection juridique » à la demande de sa famille, à la suite de la baisse de ses facultés.

En novembre dernier, Jean-Marie Le Pen avait été hospitalisé à la suite d’un état de faiblesse général.

Jean-Marie Le Pen : Une carrière politique controversée

Jean-Marie Le Pen, figure emblématique et controversée de la politique française, a marqué plusieurs décennies de la vie politique française. Né le 20 juin 1928 à La Trinité-sur-Mer, en Bretagne, il est connu pour avoir fondé et dirigé le Front National (FN), un parti d’extrême droite qu’il a façonné autour de ses idées nationalistes et populistes.

Jean-Marie Le Pen s’engage très jeune dans la vie publique. Après des études de droit à Paris, il intègre l’Union de Défense de la Jeunesse Française (UDJF), un mouvement nationaliste. Il participe également à des opérations militaires en tant que parachutiste durant la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie, des expériences qui influencent durablement sa vision politique.

Il entre en politique en 1956, à l’âge de 28 ans, en devenant député de Paris sous l’étiquette de l’Union des Forces Françaises (UFF). À cette époque, il se fait remarquer pour ses discours virulents et son opposition aux mouvements indépendantistes dans les colonies françaises.

La fondation du Front National

En 1972, Jean-Marie Le Pen fonde le Front National pour l’Unité Française (FN), qui devient rapidement un acteur clé de la droite radicale en France. Sous sa direction, le parti prône des idées nationalistes, anti-immigration et eurosceptiques. Le FN reste marginal dans les premières années, mais il connaît une percée électorale dans les années 1980, notamment avec le succès aux élections européennes de 1984, où il obtient 10,95 % des voix.

Le Pen se fait connaître pour son slogan « La France aux Français » et son discours provocateur, critiqué pour ses dérapages jugés racistes, xénophobes et antisémites. Sa déclaration qualifiant les chambres à gaz nazies de « détail de l’histoire » en 1987 lui vaut de nombreuses condamnations judiciaires et une réputation sulfureuse.

La montée en puissance

Les années 1990 et 2000 marquent l’apogée de l’influence de Jean-Marie Le Pen. En 2002, il crée la surprise en accédant au second tour de l’élection présidentielle, éliminant le Premier ministre socialiste Lionel Jospin. Ce résultat, obtenu avec 16,86 % des voix, déclenche un choc national et international. Cependant, il est largement battu par Jacques Chirac au second tour, récoltant seulement 17,79 % des suffrages.

Sous sa direction, le FN s’implante durablement dans le paysage politique français, malgré une image controversée et une faible représentation parlementaire. Il attire un électorat populaire touché par les problématiques économiques et sociales, ainsi que par les débats sur l’immigration et la sécurité.

À partir de 2010, l’influence de Jean-Marie Le Pen commence à décliner. En 2011, il cède la présidence du Front National à sa fille, Marine Le Pen, qui entreprend une stratégie de « dédiabolisation » pour rendre le parti plus acceptable auprès de l’électorat. Cette transition provoque des tensions entre le père et la fille, culminant en 2015 avec l’exclusion de Jean-Marie Le Pen du parti qu’il avait fondé, à la suite de nouveaux propos polémiques.

Malgré cette rupture, Jean-Marie Le Pen continue de faire entendre sa voix dans la sphère publique, publiant des mémoires en deux volumes, Fils de la Nation (2018) et Tribun du Peuple (2019), où il revient sur sa carrière et ses convictions.

Un héritage controversé

Jean-Marie Le Pen laisse un héritage politique ambivalent. Pour ses partisans, il a incarné une résistance aux élites et un défenseur de l’identité française. Pour ses détracteurs, il reste un symbole de l’extrême droite et de discours d’exclusion.

Son influence s’étend aujourd’hui à travers Marine Le Pen, qui a conduit le parti, renommé Rassemblement National, à un succès électoral inédit, et sa petite-fille Marion Maréchal, également engagée en politique.

La carrière de Jean-Marie Le Pen a marqué l’histoire politique française par son caractère unique et polémique. Qu’on l’admire ou qu’on le critique, il a joué un rôle clé dans la montée en puissance de l’extrême droite en France et a durablement influencé les débats sur l’identité nationale et l’immigration.