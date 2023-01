Michel Sardou, qui pensait quitter définitivement la scène en 2017, revient pour une tournée nationale cette année.

À 76 ans, l’interprète des célèbres tubes « Les Lacs du Connemara », « Je vais t’aimer », « En Chantant » reprend du service avec une tournée composée de vingt musiciens, de choristes et de ses titres incontournables.

Pour se faire, Michel Sardou a repris des cours de chants, trois heures par jour, selon le journal Sud-Ouest.

Il se confie lors d’un entretien au Pays d’Auge :

« Il faut savoir qu’à partir de 50 ans, on perd des aigus. Mais ce que l’on perd en aigus, on le gagne en graves. Il n’y a pas de limite en graves. Comme j’ai des chansons assez toniques et dures, il faut que je remonte ma tonalité. Ça, c’est du travail avec les profs de chants qui me font faire des vocalises. Ce qui me permettra de gagner deux ou trois tons. Ce sera donc à peu près la même chose mais sans contre-ut, ça, je l’oublie. Je ne peux plus. Effectivement, on ne monte plus les escaliers aussi vite qu’avant. »

Ambitieux tout en gardant la tête sur les épaules, le chanteur se prépare pour être à la hauteur sur scène à partir d’octobre 2023 à Rouen, avec sa tournée « Je me souviens d’un adieu », qui porte le nom de l’une de ses chansons.

Johana Bailly