L’exposition Harry Potter débarque à la Porte de Versailles

La célèbre exposition mondiale intitulée Harry PotterTM, posera prochainement ses valises à la Porte de Versailles à partir de 21 avril 2023.

Fans de la saga Harry Potter, cette exposition est faite pour vous ! Harry PotterTM, l’exposition immersive dédiée à l’univers du sorcier aux lunettes rondes, célèbrera la deuxième étape de sa tournée mondiale en Europe et posera prochainement ses valises à Paris.

Cette exposition qui débutera le 21 avril 2023, plongera les visiteurs dans les coulisses du Monde des Sorciers, retraçant ainsi les films de la saga culte de J. K. Rowling, à savoir Harry Potter mais aussi les Animaux Fantastiques, grâce à des décors et des technologies immersives, spécialement recréés pour l’occasion.

Les visiteurs pourront donc se promener dans les décors et certaines scènes des films du sorcier, de découvrir ou encore de découvrir les différents costumes et accessoires authentiques des sagas Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Les spectateurs seront munis d’un bracelet RFID qui leur permettront de vivre une expérience personnalisée tout au long de leur visite dans les vingt salles de cette exposition immersive, produite par Warner Bros, Discovery Global Themed Entertainment, en partenariat avec Image Exhibitions, Inc et EMC Presents.

« Cette expérience est une grande première et c’est deja un succès avec 25.000 billets vendus ces dernières 24 heures lors des préventes. J’encourage les futurs visiteurs français à prendre date et à réserver dés aujourd’hui leurs billets » Tom Zaller, PDG d’Imagine Exhibitions.

Les galeries emblématiques de Harry Potter : L’Exposition

« De la page à l’écran » : une vitrine présentera le première édition de Harry Potter à l’école des sorciers dans un coffre-fort inspiré de Gringotts, la banque des sorciers, accompagné de vidéos et citations littéraires remémorant aux visiteurs leurs premiers souvenirs de la saga.

Le château de Poudlard propose une expérience multimédia immersive avec des éléments emblématiques comme le Saule cogneur, les Détraqueurs ou encore la Carte du maraudeur, sur laquelle les visiteurs verront leur nom apparaître, les invitant à poursuivre leur exploration de l’exposition.

La Grande Salle, principale pièce commune de l’école, se dévoile aux visiteurs au fil des saisons; l’occasion de vivre des moments magiques dans cette architecture emblématique.

Avec la galerie des Maisons de Poudlard, chaque visiteur, guidé par le Choixpeau magique, découvre sa Maison, choisie individuellement lors de l’inscription. Il peut alors rester dans sa Maison préférée ou explorer les trois autres, en découvrant costumes et accessoires mais aussi des vitraux méticuleusement crées pour l’occasion.

Les salles de classe de Poudlard sont remplies d’accessoires, de créatures et de costumes emblématiques. Via des écrans tactiles, leçons et jeux sont proposés aux visiteurs pour préparer des potions, prédire l’avenir dans la salle de divination, mettre une mandragore en pot dans la serre d’herbologie et utiliser leur baguette numérique pour vaincre un Epouvantard dans le cours de Défense contre les forces du mal.

La cabane d’Hagrid et la Forêt interdite offrent une expérience interactive qui fera apparaitre le Patronus propre au visiteur. Chacun découvrira les créatures fantastiques, telles que les centaures et Acromantules, cachées dans la sombre forêt et explorera l’intérieur de la reconstitution de la cabane de Hagrid.

La boutique offrira aux Potterheads une collection exclusive Harry Potter : L’Exposition. Vêtements, bijoux et des friandises comme les célèbres Chocogrenouilles et la Bierraubeurre, ainsi que des souvenirs conçus spécialement

pour cette expérience immersive du Monde des Sorciers.

Si vous souhaitez découvrir cette exposition, vous pouvez d’ores et déjà acheter vos billets sur le site. Cette exposition est uniquement disponible sur réservation.