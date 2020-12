Russie. Enfermé dans un sac en plastique, le chat est sauvé par le trieur d’une déchetterie

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’animal a été sauvé in-extremis le 21 décembre dernier alors qu’il se trouvait enfermé dans un sac en plastique qui se trouvait sur le tapis roulant d’une déchetterie.

Il s’en est fallu de peu avant que l’animal ne soit avalé par les machines d’une déchetterie située à Oulianovsk dans le centre de la Russie. Le chat qui avait été enfermé dans un sac en plastique avant d’être abandonné dans une poubelle, a terminé sa course sur le tapis de la déchetterie de Gorkomhoz.

Mais grâce à la dextérité d’un trieur, le félin a pu être sauvé quand l’employé a remarqué que l’imposant sac était complètent fermé comme en témoignent les images des vidéos surveillance de la déchetterie.

Dans un communiqué, Igor Perfiliev, directeur régional de l’organisation a déclaré qu’il s’agissait d’un animal de compagnie, celui-ci étant trop « bien nourri et propre ». Selon l’entreprise, il s’agit du troisième animal qui se retrouve sur le tapis de la déchetterie en l’espace deux mois. La société qui a précisé que les employés avaient récemment sauvé un hérisson et deux tortues quelques semaines plus tôt.

Sur les réseaux sociaux, la société Gorkomhoz a écrit « Veuillez ne pas jeter vos animaux domestiques ! »

Спасение из кучи мусора.



В Ульяновске на линии сортировки мусора среди полиэтиленовых пакетов, картона и гнилых овощей нашли живого кота в мешке. Сотрудники предприятия вытащили животное, обогрели и нашли ему место для временного содержания. #ВестиВидео pic.twitter.com/kFisEVgdvs — ВЕСТИ (@vesti_news) December 22, 2020

