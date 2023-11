Paris Games Week 2023 : Rencontre avec le producteur du jeu Prince Of Persia : The Lost Crown chez Ubisoft

Prévu pour le 18 janvier 2024 sur multiplateformes, le jeu Prince Of Persia : The Lost Crown s’illustre à la Paris Games Week.

Présent à l’édition 2023 de la Paris Games Week, le studio de développement Ubisoft, présente deux de ses gros titres phares du moment, à savoir Assassin’s Creed : Mirage qui vient de sortir récemment ainsi que Prince Of Persia : The Lost Crown dont la sortir est prévue pour le 18 janvier 2024.

Nous avons pu rencontrer à cette occasion, Abdelhak Elguess, qui est le producteur du jeu Prince Of Persia : The Lost Crown, pour nous en dire un peu plus sur ce nouveau titre très attendu, et disponible en version jouable à la Paris Games Week.

« Le cœur du jeu Prince Of Perisa : The Lost Crown, c’est le combat ainsi que l’exploration. » nous explique son producteur qui a travaillé depuis 4 ans sur le projet aux côtés des équipes Ubisoft basées à Montpellier.

Le jeu est un retour aux sources de la franchise Prince of Persia

« Il y a une histoire hyper importante dans le jeu avec un combat centrale, très nouveau et très moderne. » ajoute Abdelhak Elguess qui est désormais fier de voir son jeu entre les mains des premiers joueurs à la Paris Games Week.

Prince Of Persia : The Lost Crown s’inspire de la Perse mythologique en proie à un maléfice de corruption. Vous y incarnerez le personnage de Sargon, prodige de l’épée qui vous permettra d’allier des combats acrobatiques cumulés avec des pouvoirs vous permettant par exemple de pouvoir figer le temps.

Le jeu est prévu le 18 janvier 2024 sur multiplateformes.