« Disney Adventure World », le nouveau nom donné par Disneyland pour le parc Studio de Disney

Alors que le parc Disney Studio de Chessy vit actuellement une importante transformation, Disneyland vient d’annoncer un nouveau nom pour son second parc.

Disney Studio ne sera plus qu’un lointain souvenir d’ici quelques mois. En effet le second parc de Disneyland Paris sera prochainement renommé en Disney Adventure World, a annoncé le parc ce vendredi 12 avril.

En ce 12 avril, Disneyland Paris a levé le voile sur son avenir ambitieux. Pour marquer ce nouveau chapitre, le Parc Walt Disney Studios sera dans le futur renommé Disney Adventure World, incarnant une nouvelle vision créative où les visiteurs pourront vivre des aventures et être plongés dans leurs histoires Disney favorites. Disneyland Paris

Comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, le parc Disney Studio va connaître d’ici quelques mois une importante transformation avec l’arrivée d’un gigantesque nouveau land sur la thématique de la reine des neiges qui s’intitulera : « World of Frozen ». Les visiteurs seront ainsi plongés dans l’univers gelé d’Anna et Elsa.

En plus de ce nouveau monde, ces derniers pourront également profiter d’un parc plus grand, offrant de nouveaux restaurants, animations ainsi qu’un majestueux plan d’eau intitulé Adventure Bay qui trônera au milieu du parc.

Adventure Way, une promenade centrale verdoyante dotée de jardins thématiques Disney, où les visiteurs pourront notamment découvrir l’attraction familiale Raiponce Tangled Spin, inspirée du célèbre film d’animation des Studios Disney Raiponce. Disneyland Paris

Disneyland Paris a profité de l’annonce de ce nouveau nom pour dévoiler de nouvelles images de ce nouveau monde qui risque de rencontrer un énorme succès auprès des visiteurs.

Si les travaux de l’aménagement de nouveau lands se poursuivent à vitesse grand V, il n’y a pas encore de date officielle sur l’ouverture de ce nouveau monde.

Disney Adventure World, le nouveau nom du parc Studio de Disneyland Paris / Disneyland Paris